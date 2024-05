Francisco Aldecoa: "La UE es un edificio que está sin terminar, le falta el tejado"

Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, presentó hace unos días en Zaragoza un libro sobre los 75 años de la organización que preside. También abordó el reto de los comicios al Parlamento Europeo, que se celebran el próximo 9 de junio. Todo ello dentro de los actos programados por el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo. "Es un puntal; por eso estamos aquí", resalta.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmaba hace unos días: "Europa es mortal, puede morir". ¿Alarmismo infundado o advertencia a considerar?

Todo puede morir; es la naturaleza en la que estamos. En este momento no es lo más llamativo; está muy fuerte. La Unión Europea está en el mejor momento de su historia.

¿No es muy optimista?

Entre los que nos dedicamos profesionalmente a esto creo que hay casi unanimidad. Los políticos podrán decir lo que en cada momento les parezca mejor. Esa expresión tiene un sentido: que la gente vaya a votar. En ese sentido va la frase, pero la UE de momento no va a morir. Está perfectamente consolidada. Esta legislatura es la más importante que ha habido; ha abordado la pandemia, ha creado el fondo Next Generation de 800.000 millones... Es decir, ha tomado decisiones federales de una importancia inimaginable. Ha hecho frente a la salida del Reino Unido con un resultado de 10-0 en la negociación y, sobre todo, su salida ha permitido que la Unión Europea crezca. No hay institución que haya doblado del todo su presupuesto en 1-2 años. Por lo tanto, está en pleno crecimiento y desarrollo.

¿Tan beneficioso ve la salida del Reino Unido para la Unión?

Ha sido la gran oportunidad para la UE, menos para ellos. Ya están pensando en cómo volver. Creo que tienen que volver, aunque van a tener que regresar en una Unión Europea que es distinta: mucho más sólida y mucho más federal. Ellos no querían avanzar en esa dirección, pero no les quedará más remedio.

¿Cuáles son las mayores debilidades de Europa?

Su falta de consolidación federal. Es un edificio que está sin terminar, le falta el tejado. Eso es lo que se había empezado en esta nueva legislatura, que es la decisión del Parlamento Europeo de convocar una convención para la reforma de los tratados y que al final no ha dado tiempo. Hay dudas por parte de los Estados; va a costar trabajo.

¿Cuál es ese tejado?

Mejorar el procedimiento de toma de decisión, especialmente en política exterior y fiscalidad, que hasta ahora se exige casi siempre unanimidad. Tiene que ser por un sistema no de mayoría cualificada, pero al menos que no exija unanimidad. Y después la ampliación de nuevas políticas. Por ejemplo, todo el mundo se da cuenta que hace falta incorporar salud.

¿Y cuáles son sus fortalezas?

La democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades, el modelo social -que es de sociedad de bienestar- y una economía próspera.

¿Con qué Europa sueña, si es que sueña con alguna?

Hay que consolidar lo que tenemos, no andar con grandes cambios ni metamorfosis u otra Europa. Tenemos una Europa impresionante, pero hay que rematarla

Para la gente de su generación, Europa era una meta. ¿A los jóvenes españoles los ve cerca de la UE?

Más que nosotros.

El 9 de junio son las elecciones europeas. ¿Por qué son importantes?

Porque tienen que rematar el edificio que está en marcha y le falta poner el tejado. Este Parlamento tiene que continuar lo que se empezó, que es la reforma de los tratados. Tienen que hacerlo ahora y entendiéndose entre todos los partidos políticos.

¿Es Bruselas a día de hoy un cementerio de elefantes?

Eso es una tontería, con perdón. Voy casi todos los meses a Bruselas y es donde se vibra. Allí está todo el mundo que quiere decir algo: desde empresarios, tractoristas.... Bruselas es una brújula. ¿Cómo vas a un cementerio? Más vivo no puede estar aquello.

Ha sido catedrático de Relaciones Internacionales durante 40 años. ¿Por qué le interesó tanto esta materia y la integración europea?

Tuve varios profesores como Antonio Truyol, ya ha fallecido; Manuel Medina, que sigue vivo, ha sido europarlamentario y me ayudó... Pero lo que más me impresionó cuando estudié en 1968 fue la asignatura de la integración europea. La idea de la supernacionalidad, que había un poder por encima del poder de los Estados. Me dio la impresión que era lo más importante que veía en el mundo: una organización fundamental en los valores de igualdad, solidaridad y libertad como no había otra. En aquel momento en España no estábamos en eso y había que luchar para que estuviéramos.

¿Qué le ha aportado la universidad?

Todo. Soy de una familia de navieros y mi padre quería que siguiera con el asunto. Fui a estudiar a Madrid, me gustó la universidad y quise estar en ella. Entré a través del sistema de oposiciones, que no era tan malo.

¿Qué ha querido transmitir a sus alumnos?

Lo que más he aportado a la universidad española es la puesta en marcha del grado de Relaciones Internacionales. Siendo decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense se creó el primero, en 2008. Ahora hay más de 100 grados en el periodo de 15 años.

También fue vicerrector y rector en funciones de la Universidad del País Vasco de 1987 a 2000. ¿Cómo recuerda esos años?

Me nombró Ardanza, que acaba de morir. La Universidad estaba tomada; en todo el año no se había dado clase.

Entiendo que fueron momentos muy duros para usted.

Y para la universidad y el país.

Incluso tiempo después de regresar a Madrid tuvo que llevar guardaespaldas por la amenaza de ETA.

He llevado 22 años distinto tipo de protección.

¿Cómo lo vivió? Eso marca.

Ha habido momentos malos y buenos. Alguna vez lo he pasado muy mal. Yo sí miraba debajo del coche a pesar de que llevaba escolta. Nunca lo he contado porque siempre quise volver a Madrid.

Como ha dicho procede de una familia naviera del País Vasco. Aldecoa es un apellido importante.

Sí, en Neguri (Getxo, Vizcaya).

¿Qué representa para usted el País Vasco?

Todo. Cuando estaba en Neguri era un problema porque había una situación en tiempos de Franco muy complicada. Por eso me quise marchar. Ahora la situación es completamente distinta, hay una relación estupenda. Las elecciones vascas fueron muy buenas en todos los sentidos. Aunque los padres sean conservadores y los hijos, de Bildu incluso viven en casa tranquilamente. El cambio es radical.

¿Alguna vez pensó que ese cambio iba a llegar?

No. Creía que iba a costar.

¿Sigue yendo a Neguri?

Claro. He estado votando, navegando, participo en regatas….

Conserva la vena marinera de su familia.

Completamente.

¿Qué le da el mar?

Todo. Mis grandes pasiones, no sé en qué orden, son la Universidad, la mar y los libros.

Y continúa siendo una persona muy activa y curiosa.

Sí y quiero seguir siéndolo mientras Dios me dé vida, que de momento me ha dado una salud fantástica. Y con ganas de seguir haciendo proyectos; he publicado más de 100 libros.