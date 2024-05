Aragoneses en Cataluña, ante el 12-M: "El eje social se ha impuesto al independentismo"

"Si no fuera por lo que se dice en televisión, nos nos hubiéramos enterado de que hay elecciones. Están siendo muy tranquilas". Es la apreciación de Cristina, una aragonesa residente en Barcelona capital desde hace 45 años, ante la cita electoral de este domingo, 12 de mayo.

Un total de 5.754.840 personas llamadas a votar en una comunidad en la que viven cerca de 85.000 aragoneses, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña. El resultado que salga de las urnas no solo es importante para esta región vecina sino para el resto del territorio nacional, incluido Aragón. "Iré a votar, pero no espero gran cosa ni grandes cambios en cuanto a mejoras para la ciudadanía. Mucha promesa, pero no son resolutivos. La mayoría estamos deseando un presidente que aúne todas las ideologías, que es muy difícil. Y sobre todo que dejemos ya el 'procés', aquello ya pasó. Lo de 2017 fue horroroso; hay que haberlo vivido. No se podía dialogar ni analizar porque era romper las amistades y también hubo una fractura importante a nivel familiar", sostiene esta aragonesa ya jubilada, que trabajó en la sanidad catalana.

También subraya la necesidad de un gobierno que trabaje por la estabilidad económica, haciendo hincapié en la fuga de empresas en estos últimos años. "Se han marchado muchísimas y eran el motor industrial y económico. El presidente que salga (de las urnas) tiene que estar a los problemas de cada día que tiene Cataluña, que son bastantes. Uno importantísimo es la sequía. Y que se centre en sanidad, educación, vivienda...", enumera.

Los sondeos publicados pronostican una victoria de los socialistas catalanes (abocados a los pactos) mientras todos los candidatos redoblan sus llamamientos al voto útil ante el riesgo de bloqueo. Los aragoneses Javier Sebastián, Ernesto M. Pascual y Pilar Martínez analizan los comicios autonómicos de una tierra que conocen muy bien:

Javier Sebastián: "Cataluña necesita como presidente a una persona normal y entre los candidatos con posibilidades, la culminación debería ser Illa"

El escritor aragonés Javier Sebastián en su casa de Barcelona, este martes. J. S.

El escritor zaragozano Javier Sebastián, afincado desde hace años en Barcelona, cuenta que el 29 de abril a la hora en que Pedro Sánchez anunció que no dimitía y seguía al frente del Gobierno él iba en el metro y nadie a su alrededor parecía interesarle la noticia (tan esperada). "Ni para bien ni para mal. Lo mismo parece que esté pasando con las elecciones catalanas, lo cual no deja de ser un indicio de normalidad", afirma, al tiempo que habla de una campaña electoral "algo aburrida".

No obstante, de aquí al domingo, no descarta un giro de guion con tintes "un poco a lo Berlanga". "Me refiero a la posibilidad de que ese candidato que dice que no sabe lo que es el miedo (en alusión a Carles Puigdemont), según declaró en una entrevista en 'Vilaweb', al fin se atreva a recorrer los apenas 29 kilómetros que le separan de España y deje que lo detengan. Eso haría la campaña más entretenida, más cómica", explica.

Casi siete años después del 1-O (con el referéndum ilegal por la independencia), Sebastián se pregunta quiénes fueron los responsables de que mucha gente dejara de hablar de política para evitar enfrentamientos, "¿los que iniciaron el 'procés' o los que no nos sumamos?". "El domingo pasado (Jordi) Graupera, de (partido) Alhora, se preguntaba en público si es que acaso no valían la pena algunos sacrificios a cambio de una supuesta patria libre. Cataluña está a la cola de España y de Europa en Educación, según (el informe) PISA. A la cola en listas de espera. En renovables, no digamos, el otro día Vidal-Folch escribía que Cataluña era una mera colonia de Aragón. ¿Más de lo mismo?", apunta.

A su juicio, el presidente que necesita Cataluña es "una persona normal". En este punto, hace esta reflexión: "Después de haber llamado bestias con forma humana a bastante más de la mitad de los catalanes, Quim Torra dijo que de lo que más se enorgullecía era de no haber llegado a ningún pacto con el Estado. Pues lo contrario, eso creo que necesita Cataluña. Entre los candidatos con posibilidades, Pere Aragonès ya es un gran paso en este sentido, la culminación debería ser Salvador Illa. Y parece que todo va en esa dirección". Se refiere a la victoria que dan al PSC las encuestas, si bien cree que le será difícil formar gobierno por culpa de los vetos. "Aunque la noche del domingo esos desprecios se convertirán en dulcísimas querellas de amor", advierte. Y, sobre ERC y Junts, indica que unos y otros se detestan "muy cordialmente". "Junqueras y los que le acompañaron en el juicio asumieron con dignidad las consecuencias de sus actos. Acabaron indultados y tienen legitimidad. En cambio, hay quien se ha dedicado a hacer el mico, algo que se le da muy bien. Todo cómico tiene su público".

Ernesto M. Pascual: "El problema será ver el lunes si es posible o no la gobernabilidad"

El politólogo zaragozano Ernesto M. Pascual, el martes en Barcelona. E. P.

El politólogo zaragozano Ernesto M. Pascual habla de una campaña tibia de unas elecciones a destiempo y de cierto cansancio de los ciudadanos ante tanta convocatoria electoral. "Hay una intención bastante clara de una gran parte de la sociedad de pasar página y que probablemente se vea representada en la amplia mayoría que puede llegar a sacar el PSC", aventura.

También se refiere a una división entre generaciones (los baby boomers y los millennials) que ha hecho que temas antes escondidos bajo la alfombra de la discusión independentista afloren a la superficie. Y aporta unos datos: el primer tema de preocupación de los catalanes es la sequía, el 11% de la población está descontenta con la política y la relación entre Cataluña y España es importante para un 9%, al mismo nivel que la vivienda, el trabajo o la economía. De ellos infiere que "el eje social se ha impuesto claramente sobre el eje independentista". "Una gran porcentaje de las nuevas generaciones no ven al independentismo como una cosa suya. Este ha pasado de un apoyo del 47% en octubre de 2015 al 42% en marzo de 2024; y la independencia unilateral solo tiene el respaldo del 9%. Ellas encarnan gran parte de ese debate social", ahonda.

Siguiendo esta línea argumental, Pascual explica que la catalana es una sociedad agotada que ya no reivindica tanto el separatismo y distingue entre discurso político y acción política ante figuras como el líder de Junts. "Todo ese sentimiento se ha apaciguado muchísimo. Otra cosa es que continúe habiendo un sector (tanto intelectual, cultura y político) que siga defendiendo la independencia. Y hay una competición por el poder evidente", dice.

Pascual -que vive desde hace 20 años en Barcelona- sostiene que "el problema será ver el lunes si es posible la gobernabilidad o no de Cataluña". "Aunque gane el PSC, el pacto con Junts es imposible en muchos aspectos. Y ERC se ve en una situación comprometida: la de llegar a un tripartito con PSC y Comuns. Pero dependerá mucho de cómo se afinen al final los resultados", opina. Ahora bien, advierte de que es necesario que los partidos políticos entiendan el mensaje que dan los comicios. "Y lo que marcan los sondeos en general es que la mayoría de la población catalana está por buscar una salida consensuada y que se quiere alejar de los extremismos", insiste. Ahora bien, prevé que Aliança Catalana entre en el Parlament. "Con lo cual, (el panorama político) aún se complicará más", concluye.

Pilar Martínez: "No veo que los partidos ofrezcan algo atractivo de cara a la ciudadanía"

Pilar Martínez Sánchez, esta semana en su casa de Barcelona. P. M.

Pilar Martínez, natural de Tarazona, se trasladó con su familia a la Ciudad Condal con tan solo 12 años y ahí se ha jubilado (hace casi una década) como funcionaria de la Diputación Provincial de Barcelona (en servicios sociales). "Mis raíces aragonesas nunca las voy a perder y cada año voy una o dos veces a Aragón. Pero, lógicamente me siento integrada en Cataluña", asegura.

Pilar se inclina más por votar a "una izquierda moderada", aunque a solo dos días de la cita electoral todavía duda por qué partido se decantará y eso que ha seguido algunos debates en televisión. "No veo que realmente nos ofrezcan algo atractivo de cara a la ciudadanía. Todo son insultos; me siento bastante defraudada con las propuestas. En lo que es gobernar para los ciudadanos, Cataluña está bastante dejada de la mano con el tema del independentismo", admite.

Ella no se siente independentista, pero entiende que se puedan defender esas ideas por las vías legales. También cree que la sociedad catalana sigue dividida entre separatistas y no separatistas, lo que ocurre es que evitan ese tema para que no haya "discrepancias". "Hubo momentos de mucha crispación y era imposible un diálogo. Entre familias es mejor no tocarlo. Parece que la sociedad esté apaciguada porque quizá lo hemos asumido y ya no hablamos. Esa es mi reflexión", sostiene.

Por otro lado, Pilar destaca que como funcionaria en la Administración catalana nunca tuvo ningún problema. "Ni con compañeros y no éramos todos de Cataluña. Accedí a mi puesto, fui escalando... Se fue introduciendo el catalán, pero en absoluto se nos marginó. Nos dieron opciones de reciclaje del idioma y de otras formaciones para poder permanecer en ella. Cuando comencé a trabajar no había todavía democracia en España", recuerda. En la actualidad, tiene hijas que han seguido sus pasos laborales y ella continúa participando en actividades organizadas por el Centro Aragonés de Barcelona.