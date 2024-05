CGT denuncia el rechazo de Aragón al pago de la integración del profesorado de FP en Secundaria

El sindicato CGT ha denunciado este jueves la negativa del Departamento de Educación del Gobierno aragonés a pagar al profesorado de Formación Profesional (FP) los atrasos derivados del proceso de integración de este colectivo en el de Secundaria en el primer trimestre del año.

Según informa esta organización sindical en un comunicado, desde la administración educativa se ha comunicado a los representantes laborales que el pago de dichos atrasos no se hará efectivo "a no ser que adelante el dinero el Ministerio de Educación".

CGT ha recordado que el proceso de integración del profesorado de FP en el cuerpo de Secundaria se inició hace más de un año a consecuencia de la nueva ley de Formación Profesional, e incluía el pago retroactivo de la equiparación salarial desde enero de 2021. En este sentido, ha añadido que el anterior gobierno aragonés se comprometió a hacer efectivo el pago de los atrasos desde enero de este año.

Los responsables de esta organización sindical han subrayado que ante las "dudas y preguntas" transmitidas por los sindicatos al nuevo director general de Personal, éste se comprometió públicamente a hacerlo durante el primer trimestre, "justificando el retraso en la dificultad de calcular el coste docente a docente". Y han recalcado que la propia consejera, Claudia Pérez Forniés, explicó en noviembre del año pasado que había una partida económica en los presupuestos de Aragón de 2024 para haber frente al proceso de integración, al igual que para la aplicación del acuerdo de reducción horaria.

Ante los atrasos acumulados en hacer efectivo el referido pago, CGT ha señalado que desde la Dirección General de Personal se les informó recientemente que este abono se no llevará a cabo a no ser que el Ministerio de Educación adelante los fondos necesarios, aunque no se descartó la posibilidad de hacerlo a plazos. Según este sindicato, Aragón es de las pocas comunidades autónomas donde no se ha pagado la retroactividad.