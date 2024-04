Un estudiante zaragozano gana 3.000 euros por sus conocimientos en Derecho: “Puede abrirme muchísimas puertas”

Forma parte de una nueva generación de hombres y mujeres de leyes que serán el futuro de la abogacía zaragozana. En alumnos como él hay puestas muchas esperanzas porque todos queremos contar con los mejores profesionales cuando necesitamos acudir a un abogado. A Rodrigo León aún le queda mucho camino que recorrer y mucho que aprender, pero este estudiante sobresaliente ha dado ya sus primeros pasos en su incipiente carrera profesional como alumno aventajado.

En la actualidad, este estudiante zaragozano de 21 años está finalizando su último curso del grado de Derecho en la Universidad de Zaragoza y lo está cursando en Bélgica dentro del programa Erasmus de movilidad de estudiantes. Hace unas semanas volvió a la capital aragonesa durante unos días para participar en la X edición de los Premios Garrigues, una prueba anual que convoca la Cátedra Garrigues de Derecho y Empresa de la Universidad de Zaragoza y el despacho J&A Garrigues SL.

La prueba tuvo lugar el pasado mes de marzo tras pasar un exigente proceso de selección. “Todos los aspirantes tuvimos que mandar nuestro currículum, nuestro expediente académico y una carta de motivación”, dice León. “Fui seleccionado y me presenté junto con otros 7 estudiantes más”, afirma. Todos los participantes tuvieron que resolver un caso práctico que contenía un abanico de preguntas de diversa índole sobre Derecho de la Empresa pero vinculadas también a otras áreas como Fiscal, Mercantil y Procesal durante aproximadamente dos horas, con el único soporte de la normativa aplicable.

Rodrigo León, estudiante zaragozano de Derecho de la Universidad de Zaragoza, ha ganado el Premio Garrigues 2024. R.L.

Una prueba exigente

Después, tuvieron que defenderlo oralmente durante veinte minutos ante un jurado compuesto por el decano de la Facultad de Derecho, Antonio García Gómez; el director de la Cátedra Garrigues, Ignacio Moralejo; dos socios del despacho, un notario y un juez. Finalmente, Rodrigo resultó ganador del primer premio, dotado con 3.000 euros y prácticas en el despacho para estudiantes de Derecho y ADE. Tras él, otros dos compañeros obtuvieron el segundo y el tercer premio dotados con 1.000 y 500 euros respectivamente, ambos también con la posibilidad de realizar prácticas en el despacho.

"Sabía que había hecho un buen ejercicio pero todo el mundo que se presenta a este tipo de pruebas tiene un buen nivel"

“Fue una sorpresa. Sabía que había hecho un buen ejercicio pero todo el mundo que se presenta a este tipo de pruebas tiene un buen nivel, por lo que no esperaba ganarlo y me siento muy satisfecho”, afirma León. Y es que la prueba no es nada fácil: “Te presentan un caso práctico muy complejo, tienes muy poco tiempo para prepararlo y debes exponerlo después de manera oral en 20 minutos por lo que tienes que ser capaz de meter mucha información y estructurar muy bien tu discurso”, explica el premiado.

El valor de la oratoria

Para él, “este reconocimiento significa poner en valor los 4 años que he estado estudiando el grado de Derecho y el esfuerzo que he empleado en ello”, señala. Para ello, contaba con la experiencia que le han dado los 4 años que lleva dentro de la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza, de la que es el secretario y con la que ha participado en más de 20 torneos de debate nacionales e internacionales.

“El debate me enganchó desde el primer día y me ha aportado una serie de habilidades que son muy útiles como el pensamiento crítico, la capacidad de hablar en público, la facilidad para estructurar ideas y la elaboración de un discurso ordenado”, enumera el estudiante. “Es algo muy útil para cualquier profesión, pero especialmente para la abogacía”, reconoce León.

Esta experiencia puso a prueba su conocimiento jurídico desde una perspectiva global. “Se evalúan otras habilidades más allá de lo puramente teórico, como la capacidad de comprender un asunto de forma general o la habilidad de adaptación más allá de resolver las preguntas”, continúa.

“Es una oportunidad para empezar nuestra carrera profesional y entrar en el mercado laboral. A los jóvenes a veces nos resulta difícil desmarcarnos del resto y destacar, por lo que tener algo más que un grado universitario es un elemento diferenciador”, añade el futuro abogado. “Creo que este premio es una oportunidad extra que tenemos y puede abrirme muchísimas puertas. Es una forma de diferenciarte entre otros candidatos”, asegura.

"Es una oportunidad para empezar nuestra carrera profesional y entrar en el mercado laboral"

Un buen expediente ayuda en esta tarea -cuenta con una nota media de 9.07 y 12 matrículas de honor- pero no es lo único. “El esfuerzo y la vocación tienen también mucha importancia. Yo disfruto mucho debatiendo y haciendo Derecho y creo que eso me ha ayudado”, afirma León.

En junio se graduará y en septiembre ya tiene planes. “Seguiré estudiando, en esta ocasión un máster de Acceso a la Abogacía al mismo tiempo que trabajaré en el despacho de Garrigues, en el departamento de Litigación, donde ya hice prácticas durante la carrera”, concluye.