El Ministerio de Sanidad reclama a Aragón 26 millones por la atención a pacientes en otras comunidades

El Ministerio de Sanidad reclama a Aragón el pago de 26 millones de euros por la atención a pacientes aragoneses en otras comunidades autónomas. Así se ha confimado este martes en el consejo interterritorial celebrada ayer, en la que el consejero José Luis Bancalero ha votado en contra del acuerdo sobre los saldos asignados a las autonomías del Fondo de cohesión sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial.

Para Bancalero, esta deuda es sorpresa y ha acusado al PSOE de "dejación de funciones" por no haber resuelto esta cuestión cuando gobernaba. "Los anteriores consejeros del Gobierno de Lambán no habían pagado esta deuda, con lo cual el nuevo Gobierno nos volvemos a encontrar otro agujero financiero", protestó. En su opinión, este asunto no se mencionó en el traspaso de poderes.

Ahora, con el voto negativo, el Gobierno de Aragón rechaza la deuda y gana tiempo. La vía del contencioso administrativo puede ser la siguiente para que la Comunidad trate de frenar el pago de la deuda. El Ejecutivo aragonés de momento ha pedido información para aclarar la procedencia de los gastos que debería asumir Aragón, así como lo que ha supuesto la atención a ciudadanos de otros territorios.

Ante las acusaciones del Ejecutivo PP-Vox, la portavoz socialista, Mayte Pérez ha afirmado que el actual Gobierno "miente como siempre y busca culpables en el anterior Gobierno".

En este sentido, ha recordado que esta deuda se empezó a generar en 2012, cuando gobernaba Mariano Rajoy y, con un real decreto acordó que fueran las comunidades autónomas y no el Estado el que afrontara estos gastos. "Denunciamos la infantilización del consejero. El PP tiene que asumir sus responsabilidades y gobernar", afirmó.

Por otro lado, Bancalero cuestionó que la gestión del Ministerio del plan antitabaco. “Nos hemos enterado por la prensa que se ha aprobado, cuando las comunidades desconocemos el texto definitivo”, dijo.

Atención primaria y listas de espera

Según ha informado el Gobierno de Aragón, Bancalero ha votado a favor de la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha sido otro de los puntos tratados en la reunión de este martes.

No obstante, el consejero de Sanidad de Aragón ha solicitado que esta comisión sustituya al grupo del Plan de Atención Primaria que ya existía para no duplicar funciones y que la nueva comisión sea “activa y diligente” en la propuesta e implantación de medidas.

Otro de los puntos tratados en el orden del día ha sido la creación del Grupo de Trabajo de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. Aragón también ha votado a favor, si bien Bancalero ha considerado que primero habría que estudiar el real decreto 605/2003, de 23 de mayo, sobre medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.

Aragón también ha dado su visto bueno al acuerdo marco para el fraccionamiento industrial del plasma procedente de la Red Nacional de Centros de Transfusión, Tejidos y Células y al protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia 2023, que coincide con el protocolo autonómico.