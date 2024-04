La Azucarera, el gran museo de arte contemporáneo del mundo

El recinto ferial de La Azucarera se convierte este fin de semana en el museo de arte contemporáneo más popular de arte internacional pero también de artistas locales en la XXI edición del certamen Arteria, organizado por el Ayuntamiento de Monzón y que esta mañana ha abierto sus puertas al público.

La feria ya arrancó a mediados de semana con el I Simposio de arte internacional, una cita ideada por el director del certamen y galerista Gorgonio Sanjuán, inventor de esta feria y que edición tras edición busca la inventiva para traer hasta Monzón nuevos talentos internacionales, pero también locales.

Es el caso, por ejemplo, del artista plástico peruano Juan Carlos Ñañake, entre una nutrida representación del país andino. “Tengo treinta años de trayectoria profesional y 4.000 m2 de arte repartidos en 6 murales en mi país. Mi obra ya se había presentado en Europa. El año pasado estuve en Italia y este año gracias al Ayuntamiento y a Gorgonio Sanjuán he venido a Monzón. El pueblo es muy bello y lo estoy representando en el mural que estoy haciendo y que titulo ‘Monzón y el canto a la paz’”, afirma. El artista peruano regresará en 20 días a la ciudad para escoger los lugares donde dejará inmortalizado su arte, a petición del Ayuntamiento.

De más cerca, es Altai Rumeu, cuya familia repobló Mipanas y ahora el pueblo que sobrevivió al pantano de El Grado se reivindica de la mano de este joven artista ya que ha creado en su vivienda una galería de arte, la cual pudieron conocer esta semana los artistas internacionales que participaron en el Simposio.

Altai expone sus olivos centenarios rescatados del fondo del pantano y que ha moldeado para convertirlos en muebles. Una exposición similar a la que se puede ver en Arteria este fin de semana la llevó a una prestigiosa feria de diseño internacional en París a comienzos de año y cautivó al rotativo Le Monde. “Expongo una pequeña selección, las últimas piezas que he hecho: un trono, un tronito, tres mesas, dos sillas, lámparas, … Intento que sea mobiliario denominado arte funcional para que te puedas sentar encima de una obra de arte. Normalmente te echan la bulla si tocas un cuadro por si lo puedes romper, pues yo hago arte para que te sientes encima”, explica el artista de Mipanas que acude por primera vez a esta cita.

La artista de Bulgaria, pero residente en Barcelona, Valentina Vencislavova repetía tras la experiencia del año pasado: “Con Gorgonio he recorrido el mundo con mi arte, Roma, Nueva York, … y el año pasado presenté mi trabajo en Monzón y me gustó tanto que repito. Mi arte es abstracto, con líneas y colores, implementando la luz. Pinto por intuición, hasta donde el cuadro me quiere llevar”, explicaba la artista, que en esta ocasión recaló con una compañera búlgara.

La muestra de artistas internacionales abarca países tan lejanos como Corea del Norte, o India, pero también próximos como Francia, con la asociación muretana, localidad hermanada con Monzón. La presencia internacional roza los 40 artistas, muchos de ellos pintando en directo.

A ellos hay que unir la producción de escuelas y talleres locales, asociaciones de artistas o aficionados. Hasta los más pequeños tienen su espacio, ya que 800 dibujos de varios rincones han participado en el concurso de Arteria infantil que ha girado en torno al lema de “El mundo es mi hogar”.

Entre las disciplinas, fotografía, escultura en madera, piedra o metal, realismo, abstracción, acuarelas, arte pop, grafiti, arte reciclado, retratos de mascotas, arte en grandes lonas que decoran las fachadas de la nave de la Azucarera, …

La inauguración ha corrido a cargo del presidente de la Diputación de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver, y del concejal, Jairo Sánchez, así como del director general de Ferias de la DGA, Javier Camo, el concejal del área, Jairo Sánchez, y el director Gorgonio Sanjuán.

La edición de este año de Pinceladas de Vida va dirigida a la Asociación Española contra el Cáncer. Todos los participantes podrán pintar en un lienzo a cambio de un donativo. J.L. Pano

Jairo Sánchez, en la inauguración, ha destacado la “celebración del simposio internacional donde artistas de diferentes nacionalidades han convivido, trabajado de manera conjunta y conocido nuestra ciudad y costumbres. En un proyecto que es el punto de inflexión del futuro de una muestra que nacía de la mano de Gorgonio Sanjuán hace 21 años. Ahora toca disfrutar de la obra de los artistas y poder intercambiar con ellos sus experiencias”.

Durante una semana 22 artistas internacionales han convivido en el marco de la antesala de Arteria, a los que se han unido 15 más para llegar a una cuarentena los que acuden a la feria. Artistas que han donado alguna de sus obras para mecenazgo de la propia muestra, como ha explicado Gorgonio Sanjuán, quien ha destacado “que Arteria va de lo internacional a lo local, y ahora durante el fin de semana toca disfrutar de los artistas y sus obras, de una noche bohemia y de una convivencia que solo en ciudades como Monzón se da.”

Javier Camo ha acudido en tres ocasiones a las ferias que se celebran en Monzón. "Quiero destacar el buen trabajo que se realiza y, en esta ocasión, una feria que ha sabido reinventarse durante la pandemia y que es un lazo de unión entre Aragón y América con el simposio internacional. Una muestra que habla de arte y artistas y que es una referencia en nuestra Comunidad. Por último, quiero invitar a Monzón a un foro que vamos a realizar sobre la eficiencia en la organización de ferias desde el Gobierno de Aragón”.

Por su parte, Isaac Claver ha cerrado la inauguración señalando que “es una edición más de Arteria, pero una edición diferente ya que es la más internacional llegando a muchos continentes y gracias a los casi 40 artistas participantes hacéis que el eslogan Monzón Extiende Cultura llegue más lejos que nunca. Ese es nuestro espíritu, una ciudad que puede ser pequeña en habitantes en el contexto nacional pero con un gran corazón que apuesta por la cultura y aspira a seguir creciendo. Gracias a los amigos de Muret y al público que durante estos días nos vais a acompañar disfrutando de la programación preparada”.

La cita se ha convertido en todo un clásico dentro del panorama cultural de Monzón. J.L.Pano

Milagros Zuñiga, comisaria cultural de la obra del país andino, ha hecho entrega al alcalde y concejal de un detalle de agradecimiento en el que se leía “por el apoyo de Arteria XXI para la promoción del arte y la cultura, fomentando una mayor compresión y valoración de nuestras raíces ancestrales. Perú. Abril 2024”.

Tras la inauguración se ha llevado a cabo una nueva edición de Pinceladas de Vida que este año va dirigida a la Asociación Española contra el Cáncer. Todos los participantes podrán pintar en un lienzo a cambio de un donativo.

Exposiciones internacionales

Como es habitual hay exposiciones internacionales, 16 estands comerciales; 15 colectivos locales; artistas internacionales con proyectos interesantes, como el Charisse Abellana o Ana Soto; proyectos temáticos y otros locales, como el Grupo Artemón; el concurso de fotografía del Grupo Apertura, el del ilustrador provincial Antonio Isla; talleres; artistas nacionales, como Fernando Arribillaga Martínez; y pintura en directo.

La recuperada Noche Bohemia se celebra hoy y está previta la celebración de la Fashion Show que contará con la presencia de las modelos profesionales de TATI ZOOM(Madrid), Colecciones de Charisse Abellana de Los Ángeles/RAluca Ulici de Rumanía, así como varios artistas de Perú y México con prendas de Alpaca y otros materiales. La noche también incluye música especial de Perú con la cantante Zahira Zio llegada para la ocasión. También habrá pintura mural en directo realizada por los integrantes del Simposio, video pinceladas de algunas ediciones de Arteria, paella popular y DJ Sergey.