La primera general aragonesa es médico y ha sido nombrada subdirectora del Hospital Gómez Ulla

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó esta semana el nombramiento de la primera general aragonesa, Elvira Cristina Pelet Pascual, una general brigada médico que va a desempeñar la función de subdirectora del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, donde lleva destinada diez años.

Esta militar sanitaria nacida en Zaragoza en 1968 ha sido ascendida de coronel a general junto a su compañera, María Rosa García Toledano, a quien la han nombrado como directora de la Sanidad del Ejército de Tierra.

Con estas dos generales del cuerpo militar de Sanidad, ya son nueve las mujeres que han ascendido a este rango desde que en julio de 2019 la ingeniera Patricia Ortega se convirtiera en la primera mujer general en la historia de España, después de que el Gobierno aprobara su ascenso dentro del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.

Las decisiones de la ministra en los últimos cinco años han respondido a un proceso natural, según fuentes militares, ya que las mujeres empezaron a entrar en el Ejército hace 35 años y estos ascensos ya tocan. Se trata de un reconocimiento que se vive en España con el 13% de mujeres (alrededor de unas 16.000) que existen en sus Fuerzas Armadas, un porcentaje que está entre los países de la OTAN que más sector femenino tiene en las operaciones internacionales.

Según los datos del Ministerio de Defensa, a las tres mujeres generales citadas se suman María Rosa Herrera Abián, destinada en la Dirección de Sanidad (DISAN) del Ejército del Aire y Espacio; María Eugenia Ruiz Hernández, auditora: Begoña Aramendia Rodríguez de Austria, del cuerpo jurídico militar; María Teresa Gordillo López, del cuerpo de intervención; Loreto Hurtado Gómez Cuerpo, de ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio; y María Luisa Manzanera Cantón, del cuerpo de intervención. Además de ellas, hay 53 coroneles y dos capitanes de navío, una suboficial mayor y 21 cabos mayores.

Cuando entró la princesa Leonor a la Academia General Militar estuvo varios meses con los 612 alumnos de primer curso, de los cuales 144 eran mujeres. Si en la promoción de la dama cadete Borbón Ortiz ya son mujeres el 23,52% de los aspirantes a ser oficiales, cuando salgan como tenientes dentro de cinco años su porcentaje será muy superior al 13% de las militares que hay ahora.

La general zaragozana Elvira Cristina Pelet Pascual, que es médico y subdirectora del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Ministerio de Defensa

Una experta en anestesiología y reanimación

La historia de la general médico aragonesa Elvira Cristina Pelet Pascual, una zaragozana de 55 años, le llevó a licenciarse en la Facultad de Medicina en la Universidad de Zaragoza después de estudiar entre los años 1986 y 1992, luego se hizo doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza en 2003.

Casada y con un hijo de 23 años, su trabajo le ha llevado incluso a realizar hasta un curso de soporte vital avanzado en combate de los militares españoles que están destinados en conflictos y lo hizo en la Escuela Militar de Sanidad en Madrid.

Su carrera profesional le condujo a ser una especialista en anestesiología y reanimación en el Hospital Gómez Ulla en Madrid de 2000-2004, donde ahora era jefa de este servicio y del bloque quirúrgico desde 2016, después de haber sido responsable de la Unidad del Dolor en 2014. Entre medio, también estuvo en el servicio de reanimación en el Hospital Militar de Zaragoza, entre 2004 y 2014.

El preludio de haber sido destinada en los dos grandes hospitales de Zaragoza y Madrid que tiene el Ministerio de Defensa, la entonces teniente Elvira Pelet estuvo destinada como médica en la entonces conocida Brigada Castillejos (hoy Brigada Aragón).

Eso le llevó a estar en la Agrupación Aragón y estrenarse en la misión en Bosnia entre 1995 y 1996. Aquellos militares aragoneses empezaron siendo cascos azules de la ONU, como ayuda humanitaria, y acabaron en la OTAN dentro de una fuerza de implementación (IFOR).

Portada del reportaje de la Agrupación Aragón en Bosnia en las navidades de 1995. en HERALDO DE ARAGON. Heraldo

Salvar a una niña musulmana de 6 años en Mostar

A aquella teniente que se experimentó en Bosnia le tocó estar desplegada en un cuartel situado en la parte croata de Mostar, cuyo bulevar estaba totalmente bombardeado y destrozado. En esas navidades de 1995 recibieron a un equipo de HERALDO y entonces les contaron la experiencia vivida en medio de la guerra civil de Bosnia.

Aunque tenían muchas necesidades de medicamentos, la teniente médico agradeció entonces que el Colegio de Farmacéuticos de Huesca se volcara enviándoles ropa de abrigo, pañales, mantas, zapatos, útiles de aseo, Rayos X, sondas y material quirúrgico…

Elvira Cristina Pelet Pascual, en un sótano de Mostar con los refugiados bosnios, en 1995 H. A.

El esfuerzo de aquella médico militar que tres décadas después ya es general, junto al capitán Basilio, natural de Siétamo (Huesca), facilitaron que una anciana serbia, Svetta, pudiera sobrevivir al huir al patio de un edificio bombardeado. También lograron salvar a una niña musulmana de 6 años con el cuerpo abrasado con quemaduras de tercer grado. Luego consiguieron que fuera trasladada al hospital Niño Jesús de Madrid junto a la asociación española Médicos del Mundo. La visita a la niña por la doctora zaragozana a los dos días de haber llegado a Mostar le marcó para siempre.

La teniente médico Elvira Pelet residía con 120 militares en el campamento Mostar-oeste, que era el más alejado y duro de la Agrupación Aragón, y solían escuchar frecuentes ráfagas de disparos de los croatas durante los fines de semana como parte de las celebraciones. En ese mismo año, el 11 de julio de 1995, los bosnios musulmanes sufrieron la matanza de 8.000 hombres y niños en Srebrenica (Bosnia), poco antes de la llegada de los militares aragoneses.

“Venía preparada, me habían dicho muchas cosas, pero al principio te impresiona mucho”, relató entonces la teniente. “Si no ves lo que pasa aquí no te lo puedes imaginar. Los médicos trabajan como hace 50 años. Lo más duro son los niños que viven en condiciones lamentables. He encontrado a pequeños epilépticos sin control; hipertensiones de corazón; muchos tullidos...”.

Pero esta no fue la única misión a la que se desplegó en Bosnia porque acudió en tres ocasiones sucesivas (1995-1996, 1998 y 1999) formando parte del EMAT (Equipo Médico Avanzado del Ejército de Tierra) y luego repitió en Kosovo en 2004 como anestesista.

La general aragonesa como subdirectora del Hospital Gómez Ulla de Madrid acudió la mañana del viernes a la toma de posesión del general de división Juan Antonio Lara, como nuevo inspector general de Sanidad (IGESAN), en el Ministerio de Defensa. Con él coincidieron en el Hospital Militar de Zaragoza (él era pediatra) desde el 2004 al 2014 y ahora tendrán que negociar los avances médicos o si van a recibir a militares ucranianos de la guerra contra Rusia.