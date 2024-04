Lista de espera de la discapacidad: "No puedo trabajar por no tener el certificado"

"Solicité la valoración de mi discapacidad el pasado julio cuando empecé a buscar trabajo. Desde entonces no he dejado de enviar currículos y hacer entrevistas, pero en cuanto me preguntan por mi grado de discapacidad me descartan porque no tengo el certificado oficial que es imprescindible para firmar un contrato". Es el "desesperante" día a día al que se enfrenta Enrique, un nombre supuesto, porque este joven de Zaragoza de 25 años prefiere mantenerse en el anonimato.

A los 8 años le operaron de la esclerosis múltiple con la que nació y lleva, como él dice con humor, "un poco de acero" en su cuerpo, 64 tornillos y "unas cuantas placas de titanio". Además, tiene una malformación congénita en uno de sus brazos y la mano correspondiente, más pequeños de lo habitual.

Con estos condicionantes, cuenta, no puede "levantar pesos pesados ni ir cargado de un sitio a otro". Tiene "dificultades" para hacer algunas tareas cotidianas y le cuesta "llevar bandejas, fregar platos, manejar un cuchillo en la cocina e incluso vestirme". Como voluntario fue cajero en una tienda de comercio justo, un puesto en el que se siente muy cómodo, aunque también le gustaría estar empleado en una recepción o en algo de logística.

Aunque sienta que una entrevista de trabajo "fluya", toda esperanza se trunca cuando le preguntan por su grado de discapacidad. "Se nota que soy una persona con una discapacidad que me impide estar en algunos puestos", asegura. Al final, en algunas empresas le "descartan directamente" y en otras le dicen que vuelva más adelante cuando tenga el certificado para ver si aún queda algún puesto vacante para su perfil.

Ha escrito relatando su situación al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), desde el que le han contestado que su caso podría priorizarse por motivos laborales o por una enfermedad grave. "El problema es que para justificar motivos laborales me piden que presente un documento firmado por la compañía o la persona interesada en contratarme, lo que está siendo imposible. Es un requerimiento algo tramposo y que creo solo se puede cumplir en negocios familiares o muy pequeños", se queja.

Ahora está con una formación no remunerada en una gran compañía y si aprueba el curso le gustaría contar ya para entonces con ese certificado del que en estos momentos depende su futuro profesional. Asimismo, le permitirá también acceder a otras ayudas y prestaciones, dependerá del grado final que le determinen, pero reconoce que por ahora las desconoce porque su prioridad es encontrar un empleo.