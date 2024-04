Víctima de violencia machista: “Fuera de casa era el mejor vecino y dentro era el demonio puro”

El suyo es un perfil del que apenas hay denuncias por violencia machista. Mujeres de más de 60 años que han sido educadas “para aguantar” y que viven su tormento de puertas para adentro. Sin embargo Concha Cases dijo basta.

Esta zaragozana que está a punto de cumplir los 70 años, vecina del barrio de la Almozara, es víctima de violencia de género y sufrió durante años “palizas, golpes, patadas, insultos, amenazas y humillaciones”, por parte de su entonces marido.

Concha Cases sufrió violencia machista por parte de su marido durante casi 40 años en los que tuvo que soportar palizas, amenazas y un intento de atropello hasta que fue condenado e ingresó en prisión en 2021.

“Me casé con 21 años y a los 4 meses, por una pequeña discusión por unas cortinas, ya me dio la primera”, recuerda. Tras este primer episodio se fue a casa de sus padres, que lo justificaron: “Eso es una riña tonta, me dijeron”, señala la zaragozana. Después de eso, “por cualquier cosa me empujaba o me enganchaba del cuello pero yo ya no le dije nada más a mi familia”, asegura Cases.

Los graves episodios por los que ha soportado esta mujer durante 40 años de su vida estremecen a cualquiera que la escucha: “Me callé por no decir nada a la familia y por mis hijos pero es la mayor equivocación", asegura, y enumera algunas de las agresiones de las que fue víctima a manos del hombre con quien se casó. "En una ocasión me tiró por las escaleras, otra vez me golpeó contra el inodoro y me rompió varias costillas. Entonces mi hija, que tendría 16 años, salió en mi defensa y él la enganchó del cuello también a ella y la amenazó”, continúa.

Un vida a palos

Psicológicamente, también padeció lo suyo: ‘No vales para nada’, ‘Eres una mierda’, ‘¿Dónde vas a ir sin mí?’ o ‘Te voy a quitar a los niños’ eran las frases que Concha escuchaba habitualmente de labios de su marido. Sin embargo, lo peor de todo llegó cuando se fueron de Zaragoza “a vivir a un pueblo de la Hoya de Huesca y allí ya los golpes fueron algo continuo".

En una ocasión me encerré en el baño y me puse a gritar por la ventana porque me esperaba fuera con una barra de hierro, pero los vecinos hicieron oídos sordos”, lamenta Concha. “Incluso se ponían de su parte y decían que yo estaba loca, porque fuera de casa era el mejor vecino, el mejor amigo e invitaba a todos en el bar. Dentro, era el demonio puro”, sentencia.

"Los vecinos se ponían de su parte y decían que yo estaba loca porque invitaba a todos en el bar"

Durante años, la situación se había hecho tan insostenible que la única salida que Concha veía era la de acabar con su vida. Y lo intentó. En dos ocasiones tuvo que ser ingresada por intento de suicidio. “Intentó agredirme incluso estando ingresada y el médico les dijo a mis hijos que o me sacaban de su casa o me iba a matar”, asevera Cases. Cuando salió del hospital por segunda vez, en 2011, ya había tomado la decisión de separarse y se vino a Zaragoza con sus hijos mientras él se quedaba en el pueblo.

Su vida, en riesgo

Sin embargo, las agresiones no se quedaron ahí. “Él me insistía para que volviéramos pero yo no quería y me mandaba mensajes amenazantes por Whatsapp”, afirma. “Pedí ayuda a la Asociación Somas Más y en 2015 lo denuncié por amenazas y maltrato piscológico", prosigue. "Le pusieron una orden de alejamiento pero se la saltaba continuamente para insultarme y agredirme o mandaba gente para que me siguiera. Llegué a tener miedo hasta de salir a comprar el pan”, confiesa Cases. De hecho, en una ocasión “intentó atropellarme con el coche estando delante mi hija, que lo vio todo. Me avisó gritando para que me apartara y solo me dio tiempo a tirarme a unas escaleras para evitarlo”, rememora.

"Llegué a tener miedo hasta de salir a comprar el pan y me intentó atropellar con el coche”

Concha siguió denunciando cada una de sus agresiones y por fin, en el último juicio que tuvieron, en 2021 le condenaron a año y medio de prisión. “Estuvo en busca y captura durante 20 días. Ese tiempo tuve mucho miedo porque pensaba que podía venir a por mí, que si tenía que entrar en la cárcel, qué mas le daba llevarme a mí por delante. Ya me lo había dicho en alguna ocasión, que de la cárcel se sale, pero del cementerio, no. Esa era una de sus frases favoritas”, asevera esta mujer.

"Ya me lo había dicho en alguna ocasión, que de la cárcel se sale, pero del cementerio, no"

Finalmente, el ingreso en prisión se produjo y poco tiempo después el maltratador falleció en la cárcel a causa de un ictus. De eso hace ya 4 años. En la actualidad Concha está bien, ha recuperado su vida. Ha retomado las amistades que perdió con el aislamiento social al que su exmarido le sometió durante todo su matrimonio y tiene a su lado a su hija y a su yerno -su hijo falleció hace unos años-. Sin embargo, le han quedado secuelas. “No veo bien del ojo izquierdo y el médico me dijo que si me había dado algún golpe. No le dije nada pero, evidentemente, mi problema de visión es a causa de las palizas”, indica.

Y lanza un mensaje a las mujeres que, como ella, están pasando por la situación que vivió durante tantos años. “Yo les aconsejo que denuncien. No es un camino de rosas, pero se sale", indica la zaragozana. "Si con más de 50 años yo pude dejarlo y salir adelante por mí misma, fregando, todas pueden salir, y las jóvenes todavía más porque la vida les da más posibilidades”, asevera. “Quedarse con él y aguantar por los hijos es una equivocación. Es mejor luchar fuera por los hijos que en el infierno”, concluye Concha Cases.