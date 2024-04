"Los casos tremendos de violencia sexual que me contaban chavalas de 16, hoy me los cuentan niñas de 13"

La educadora social Marina Marroquí lleva ya una década impartiendo el monólogo-taller 'Esto no es amor', que solo en los últimos tres años han visto más de 200.000 chicos y chicas. A ellos se han sumado este martes más de 1.000 alumnos de Secundaria de la provincia de Huesca que se han reunido en el Palacio de Congresos de la capital. Y por su experiencia, ha habido un "retroceso bastante importante" en las actitudes de los jóvenes en torno a la violencia de género.

Esta experta advierte de que igual que hace cinco años empezó a verse mucha más polarización coincidiendo con la llegada de la ultraderecha "con esas frases que absorben la adolescencia de forma fulminante", en los dos últimos años, ha observado otra "gran quiebra" en la sociedad que es la violencia sexual. "Ahora me encuentro abusos sexuales en niñas mucho más pequeñas porque si hace cinco años me contaban cosas tremendas chavalas de 16, hoy me lo cuentan niñas de 13", ha alertado.

Alumnado de 1º de Bachillerato, ESO y Ciclos Formativos de 14 institutos (700 presenciales y 300 vía 'online') han participado en esta actividad de concienciación y prevención organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Huesca, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Plan Director para la Convivencia y la Seguridad Escolar.

El subdelegado del Gobierno, Carlos Campo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Huesca y ha destacado que doble objetivo que persigue esta actividad: "Por un lado, que conozcan la experiencia de una víctima de violencia de género; y por otro, que adquieran las herramientas necesarias para prevenir y en su caso superar situaciones como esta, especialmente en las relaciones tóxicas en la adolescencia".

Mientras, Marina Marroquí ha agradecido ante todo la oportunidad de volver a llenar el Palacio de Congresos por tercera vez y ha valorado que la ciudadanía se esté organizando para que siga habiendo talleres como este en todo Aragón.

'Esto no es es amor' es un recorrido, en clave de humor, de la sociedad que educa a los jóvenes "para que vayan construyendo esa mentalidad crítica y vean que tiene un poder sobre cómo son, qué personalidad tienen y cómo se comportan", ha explicado Marroquí.

A su juicio, el humor es una de las grandes vías de poder conectar con los jóvenes y hacerles ver que "estamos en una sociedad que sigue educando diferente, por lo que nunca vamos a alcanzar la igualdad, y es algo que muestra muy bien el taller porque cuando ellos en los videojuegos están súper motivados, ellas no saben ni de qué estamos hablando, y cuando ellas en las películas suspiran, ellos dicen '¿pero esto qué mierda es?".

Para esta experta, este tipo de talleres y charlas son importantes "porque la adolescencia es una etapa muy difícil en la que te tratan como niño o niña y te exigen como adulto, pero no hay ni un espacio para preguntarte qué persona quiero ser no". Por ello, uno de sus principales objetivos es que "se hagan muchas preguntas y que al final vean que la violencia machista no es eso que le pasa a otras, es eso que nos puede pasar a todas".

Lamenta, además, que "en la era de la información están más desinformados que nunca, porque no tiene herramientas para poder decir cuál incorporó mi personalidad, cuál aprendo o cuál deshecho, y esa es nuestra gran labor como sociedad como familias".

Esta experta valora positivamente la la propuesta del Gobierno para impulsar una ley que proteja a los menores en internet, especialmente porque lo lidera la directora de la Agencia de Protección de Datos "ya que Mar España lleva muchos años luchando junto con el 'Canal Prioritario' que lanzó hace ya siete años, que es uno de los grandes avances para proteger a los menores de toda la violencia sexual y acoso que sufren en redes", ha resaltado.

No obstante, espera que el grupo de expertos sean profesionales muy en contacto con la adolescencia "porque empiezan a recibir pornografía a los 8 o 9 años y les bombardean a través de stickers o del chat de la 'play' con la violencia más extrema que verán en su vida ya que lo que recibe de forma pasiva es mucho más sádico y violento que lo que después verá en la web que tanto escandaliza la sociedad". Por ello, apela por "una educación sexual real y actualizada, con formación al profesorado para frenar esto porque no se puede legislar para frenar un sticker'.

Asegura que nunca se ha ido de uno de sus talleres sin que chicas le cuenten los episodios de violencia más extremos o de que chicos se acerquen y le den las gracias porque se han dado cuenta de que no tienen por qué ser el lobo para el que le educan. De hecho, en la actividad de este martes han estado psicólogas y trabajadoras sociales del Instituto Aagonés de la Mujer para atender posibles casos graves, incluso de ataques de ansiedad. "Y es una pena no poder dar en Zaragoza este taller porque los últimos años había hasta una ambulancia en la puerta por la cola de chicas que se formaba", ha añadido.