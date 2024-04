Un 15% de los escolares de Aragón ya ha repetido al iniciar la ESO: "No nos podemos dar por satisfechos"

Más del 15% de los alumnos de Aragón ya han repetido al comenzar la ESO o lo que es lo mismo, solo un 84,7% de los escolares de 12 años están en el curso que les corresponde por edad, según los datos del 2022-2023. Pese a todo, estas cifras, conocidas como tasa de idoneidad, son las más positivas desde el 2016-2017, cuando se produjo un cambio en los parámetros de contabilización del Ministerio de Educación. En aquel momento, casi un 20% ya había repetido al llegar a este punto.

Los datos actuales mejoran incluso los del año de la pandemia, que con el último trimestre sin clases presenciales obligó a flexibilizar los criterios de promoción, provocando prácticamente un aluvión de aprobados. "Partíamos de niveles muy bajos. Aunque se ha notado una mejora, no nos podemos conformar ni dar por satisfechos", señala Juan Antonio Planas, presidente de Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y resalta la necesidad de incorporar más profesorado especialista, que permita "individualizar" la enseñanza y abordar también el aumento percibido de trastornos mentales.

También pone el foco en esta cuestión Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón). Subraya las dificultades existentes para atender "a la diversidad" con los "escasos" recursos con los que cuentan. Desde su punto de vista, la repetición no debe ser la primera de las medidas para atender al alumnado que presenta dificultades, sino la última. "Y eso se va notando en las cifras", señala. En este sentido, incide en que cada vez está más extendida la percepción de que la escuela ya no es una "institución para aprender contenidos sino para formarse como personas". "No es fácil el cambio de paradigma y necesitaríamos más recursos, pero en mi opinión es una buena tendencia", recalca.

La mejoría a largo plazo se empieza a percibir a los 12 años, pero es realmente palpable a los 14 y 15 años, los otros cohortes superiores incluidos en los informes publicados este mismo mes. A los 14 años, el 26,7% ya no están en el curso que les corresponde, es decir, 3º de la ESO. Es más de uno de cada cuatro frente al casi 40% de 2016-2017. Y la situación se repite entre los alumnos de 15 años. Actualmente, un 26,2% no están en su curso, mientras que hace seis años este porcentaje se elevaba hasta el 41,4%. Aunque estos últimos años ha habido algún altibajo, la evolución es "positiva".

En peor situación que la media

Los datos publicados también reflejan que hay mayor proporción de chicos que se encuentran en un curso diferente al que deberían. Y señala que Aragón es la quinta comunidad (sin contar con las ciudades de Ceuta y Melilla) con más alumnos que no están en el curso que les corresponde a los 12 años, situándose así en peor situación que la media nacional. Destaca el 17,8% de La Rioja y el 17,7% de Murcia, mientras que autonomías como Cataluña (4,7%) y Asturias (8,7%) cuentan con los datos más positivos.

El análisis mejora cuando se examina la tasa de idoneidad a los 15 años, ya que hay ocho autonomías que se encuentran en una situación peor que la aragonesa. No obstante, Aragón continúa estando ligeramente por encima de la media. Este escenario, comparándolo con los informes PISA, donde la Comunidad está por encima de la media, invita a una reflexión. "Tal vez el profesorado aragonés es más exigente", reconoce Planas.

De cara a los próximos años, con la aplicación de la nueva ley educativa (es en el curso 2023-2024 en el que ya se ha puesto en marcha en todos los niveles), se prevé una menor repetición. La Lomloe establece que esta medida solo puede aplicarse, de forma general, al término de cada uno de los tres ciclos en los que se divide la primaria. Será una decisión colegiada y deberá ir acompañada de un plan específico de apoyo, refuerzo y recuperación. En secundaria, va marcada por la evaluación negativa en más dos asignaturas, aunque el equipo docente puede determinar, pese a ello, la promoción. Además, se puede repetir un máximo de dos veces hasta los 16 años, cuando antes era tres.

Más programas de refuerzo

La publicación del último informe PISA, con una bajada generalizada de los resultados,puso sobre la mesa la situación del sistema educativo. La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, lo ha calificado en varias ocasiones de "desastroso". De hecho, uno de sus objetivos es que con la prueba de nivel que se llevará a cabo entre mayo y junio en 4º de primaria y 2º de la ESO se obtenga información para poder definir las medidas a aplicar. Mientras tanto, la intención es ampliar el programa ‘Aúna’ a partir del curso 2024-2025. Ofrece, fuera del horario lectivo y de la jornada laboral de los docentes, cuatro horas semanales de refuerzo de las materias fundamentales. Asimismo, se quieren introducir otros como ‘Viaje con las letras’, que fomenta la escritura; o ‘Perspicaz’.