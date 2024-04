Aragón dice que no se publicarán datos de las evaluaciones censales por colegios: "No habrá ránquines"

Las evaluaciones censales que se harán antes de que termine el curso entre los alumnos de 4º de primaria y 2º de la ESO de Aragón servirán para "diagnosticar" y poner en marcha las medidas de "apoyo" necesarias para los docentes y los escolares, pero los datos centro a centro no se harán públicos. "No va a haber ránquines", ha asegurado la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ante las dudas presentadas por el diputado socialista Ignacio Urquizu sobre el uso que se dará a estos resultados.

"Cero miedo. Esto viene a mejorar el sistema educativo aragonés", ha subrayado Pérez Forniés, quien ha explicado que con los datos se elaborarán dos informes. Uno irá al centro, que podrá comunicar o no el resultado de manera individualizada a cada familia, y otro a la consejería. "Desgranaremos toda esa información para ver dónde fallamos y poner políticas de apoyo", ha sostenido.

En total, se evaluará a 28.000, 12.962 de 4º de primaria correspondientes a 395 colegios y 15.222 de 2º de la ESO de 219 institutos. "Lo haremos en todos los públicos y concertados. Se hará en Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, que son las materias que se estudiaban en el informe PISA", ha especificado la consejera, quien ha reconocido que le hubiera gustado también abordar otras como Lengua Extrajera. Prefirieron no hacerlo al tratarse del primer año y por el tipo de evaluación que supone. No obstante, no se descarta hacer otro tipo de análisis para abordar este materia.

Todas estas pruebas se harán de manera digital entre el 13 de mayo y el 7 de junio. Los centros recibirán en un sobre cerrado las pruebas y tendrán un 'aplicador' externo al centro de referencia asignado (entre inspectores de educación y personal de centros de profesorado). Las preguntas tipo test se corregirán de forma automática y de las que sean abiertas, si al final las hay, se encargará personal docente ajeno al centro.

Será, ha especificado Pérez Forniés, el Centro de Evaluación Formación y Calidad de Aragón (Cefyca): "La diferencia es que antes, cuando se hacía alguna evaluación más pequeña, se corregían en los propios centros. Creemos que puede dar un paso para ser más objetivos".

La consejera ha incidido en que con los análisis se pretende identificar las fortalezas y debilidades en las diferentes áreas, además de orientar las decisiones de los centros en relación a la planificación de programas, promover la equidad y la motivación de los estudiantes y comprobar si se están alcanzando los objetivos.

Urquizu se ha mostrado de acuerdo con la consejera en que estas pruebas suponen un buen modelo, aunque ha incidido en la importancia de que no se hagan ránquines. "Todos queremos mejorar la educación, pero cuando nosotros hablamos de ello, pensamos en pluralidad, equidad... A ustedes les hemos oído hablar mucho de excelencia, calidad y libertad", ha subrayado antes de que la consejera le resolviera, en su segundo turno de palabra, todas sus dudas.