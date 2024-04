El pueblo de Aragón que existe solo para los ingleses

El sociólogo aragonés Carmelo Lisón presentó en 1963 su tesis doctoral en la Universidad de Oxford bajo el título: ‘'Belmonte de los Caballeros: a sociological study of a Spanish town'. Sin embargo, el pueblo que cita y que sitúa en Aragón no existe en realidad. El autor ocultó la localidad en la que había basado su tesis tras un nombre ficticio para presentar su trabajo en la prestigiosa universidad inglesa.

Como esta tesis doctoral nunca fue traducida al español, el pueblo de Belmonte de los Caballeros existe únicamente para los ingleses, pero la localidad a la que realmente hace referencia Lisón tras este nombre inventado es La Puebla de Alfindén, pueblo natal del sociólogo.

La Institución Fernando el Católico publica ahora el borrador inicial en español de aquella tesis doctoral inglesa que “ahonda en la historia y la sociedad de un pueblo aragonés oculto tras el nombre imaginario de Belmonte de los Caballeros”, explica la IFC.

El texto “constituye un estudio clásico que, con una perspectiva antropológica, estudia la historia de La Puebla de Alfindén desde el siglo XII a 1960. Es un libro ameno, profundo y respetuoso con sus protagonistas además de una obra fundacional de la antropología social”, continua la entidad.

La presentación de este libro inédito tendrá lugar el martes 13 de abril a las 18.00 en el marco de las XI Jornadas de Antropología organizadas por la Fundación Lisón Donald en La Puebla de Alfindén.

El prólogo de este libro está realizado por Ricardo Sanmartín Arce quien explica que el texto se convierte en un “foco de comprensión que ilumina toda la historia de España y de tantas áreas del conjunto de los pueblos del Mediterráneo que han sufrido procesos de modernización semejantes”.

Así, Lisón puso en valor la historia y la modernización de la Puebla de Alfindén y la dio a conocer a las élites intelectuales anglosajonas durante las últimas décadas del siglo pasado. El sociólogo, fallecido en 2020 en Madrid se convirtió, gracias a este trabajo, en doctor en Antropología Social por la Universidad de Oxford, además, de Catedrático de Antropología Social, Doctor honoris causa por las Universidades de Burdeos II y Murcia, autor de once monografías sobre Antropología Cultural de Galicia, Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Medalla de Plata otorgada por la Xunta de Galicia y Premio Aragón a las Ciencias Sociales y Humanas, además de otros reconocimientos.