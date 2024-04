Influencers digitales de más de 65 años: "Si no tienes Whatsapp no existes, es triste, pero es así"

A sus 68 años Mónica Lares encuentra "muy práctico" el grupo de Whatsapp de su gente de baile para apuntarse a una "quedada" y también poder acceder a su historial clínico en el móvil a través de la aplicación del Salud. Y eso que hasta hace un año solo lo utilizaba para hacer fotografías y mandar mensajes. "Si no tienes Whatsapp no existes, es triste, sería mejor que nos llamásemos para hablar, pero es así", reconoce.

A Fernando Rubio, de 70, la "nube" le sonaba a ciencia ficción, pero hoy considera que ya ha conseguido una cierta "autonomía digital" y no tiene que recurrir a sus hijos para llevar a cabo algunas gestiones porque se siente más tranquilo "de que no estoy metiendo la pata". “Quiero tener seguridad con el móvil e internet y no depender de nadie", dice.

Son dos de los 12 mediadores digitales que este lunes se encontraban en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB), en la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de Zaragoza, para echar una mano a las personas que se habían inscrito en el curso sobre manejo avanzado del Whatsapp, a la vez que seguir aprendiendo para no quedarse atrás en el uso de estas herramientas. Con el móvil sobre la mesa y un cuaderno y boli al lado para tomar apuntes, a las 10.00 estos veteranos alumnos estaban listos para aprender otros secretos de sus dispositivos.

Se trata de una de las sesiones que la Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) ha organizado junto a este laboratorio del Gobierno aragonés en el marco de la tercera edición del proyecto La Compañía para facilitar a este colectivo unas competencias digitales básicas y crear un grupo de voluntarios dispuestos a ayudar a su entorno más cercano y cooperar en las actividades que se propongan para llegar al máximo de usuarios.

Mónica Lares y Fernando Rubio son mediadores digitales que este año echarán una mano a sus compañeros de clase Marcos Cebrián

Hasta ahora se ha formado a 240 personas, 120 por cada edición, y este año se espera llegar a un número similar. Además, el programa, como el año pasado, se extiende también a Huesca y Teruel después de que en 2022 solo se llevara a cabo en la capital aragonesa. Cada edición es "un éxito asegurado", señala el director gerente de AST, Ángel Sanz, quien junto al director general de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia, Miguel Ángel Lafuente, ha acudido a la inauguración de esta iniciativa de la que ya se han desarrollado varios talleres.

Mónica y Fernando coinciden en que lo suyo no son las redes sociales, y aunque manejan ya lo suficiente para estar en ellas prefieren mantenerse al margen. Ella tiene cuenta en Instagram pero no sube nada, lo que sí hacer es ver temas de cocina que le interesan y "mirar los contenidos de mis amigos y mis hijos". Y aunque ha perdido "miedo" a hacer transferencias por bizum, todavía le cuesta algo comprar un billete de tren.

Por su parte, Fernando asegura que no le gusta "el chafardeo" por los perfiles digitales y aunque está en Facebook apenas aparece por él. Lo que sí le apetece es ejercer de mediador: "El hecho de transmitir nuestros conocimientos nos satisface, me gusta que lo que hemos aprendido no se quede solo para nosotros".

En Aragón, de las 138.275 personas de 75 años o más, tan solo el 6,4% han llevado a cabo compras por internet en el último año, según la encuesta de equipamientos y usos de tecnologías de la información del año pasado.

Para los más novatos ya se han impartido los talleres de iniciación Entre pantallas que están en las tres provincias aragonesas. En estos se aborda cómo obtener unas competencias digitales básicas, aprendiendo a usar los dispositivos móviles para situaciones cotidianas y cómo hacerlo de forma segura. En estas clases se trata el uso de aplicaciones como WhatsApp, Google Maps, Salud Informa o cómo hacer videollamadas.

Los que acuden por segundo año pueden inscribirse en los talleres intermedios. Como novedad, este año también se llevarán a cabo sesiones telemáticas y serán 100% prácticos, trabajando con el móvil. Tan solo están disponibles en Zaragoza.

Este lunes se ha impartido el primer taller intermedio sobre el manejo avanzado de Whatsapp, que se repetirá los días 15 de abril y 9 y 16 de septiembre. El dedicado al correo electrónico en el móvil tendrán lugar el 22 de abril y 8 de mayo, y el 23 y 30 de septiembre y se tratarán cuestiones como enviar una foto y borrar los que son basura.

Un tercero explorará las aplicaciones avanzadas para el día a día, como los códigos QR o el tiempo de espera del bus y está programado para el 20 y 27 de mayor, y el 14 y 21 de octubre. El último se adentrará en la nube el 3 de junio y el 11 de noviembre. Las sesiones son de dos horas y media de duración. Las plazas son limitadas y la inscripción es obligatoria. Para apuntarse hay que llamar al 618473365 o enviar un correo a lacompania@aragon.es.