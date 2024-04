El Gobierno de Aragón presentará en junio una ley con incentivos fiscales en el medio rural

El Gobierno de Aragón tiene previsto aprobar en junio una nueva ley de impuestos justos y fiscalidad diferenciada, que entre otros aspectos habilitará deducciones en el IRPF en el medio rural, por ejemplo en las transmisiones de inmuebles o en la instalación de empresas. Además, están contempladas bonificaciones en el citado tributo para familias numerosas y trabajos especiales, así como una mejora en Donaciones para la empresa familiar.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha comparecido este viernes en el pleno de las Cortes a petición de CHA, cuyo portavoz, José Luis Soro, le ha solicitado que detalle sus planes en materia fiscal para la actual legislatura. La principal novedad es la fiscalidad diferenciada. “Afectará a todos aquellos ciudadanos que quieran irse a vivir o montar su negocio en ciertos municipios para que tengan deducciones en la renta”, ha apuntado.

Por otro lado, ha planteado ayudas a las familias numerosas y monoparentales y una mejora en fiscalidad de la empresa familiar. Fuentes del departamento de Hacienda han avanzado que se trataría de facilitar la transmisión de los negocios, para que el impuesto de Donaciones no sea tan gravoso. Por último, la reforma normativa alcanzará los trabajadores especiales, para atraer personas de perfiles profesionales de los que carezca Aragón gracias a incentivos en el impuesto sobre la renta.

Ante la intervención de Soro, que le ha recordado el escaso alcance de las deducciones del IRPF (solo el 7% accede a algún tipo de deducción), Bermúdez de Castro ha asumido que "no son eficientes y no están funcionado como deberían". "El sistema no funciona", ha compartido el diputado de CHA, que ha exigido que el Gobierno se replantee la deducciones.

Bermúdez de Castro no ha querido entrar en más detalles a la espera de avanzar en la redacción de la norma. Ha confirmado aspectos ya sabidos, como la bonificación al 99% para el grupo 2 del impuesto de Sucesiones, en el que están hijos y cónyuges. También ha dejado claro que no se esperan cambios en los grupos 3 y 4, los que afectan a hermanos, tíos y sobrinos. "No tenemos capacidad para poderlos quitar", ha dicho el responsable autonómico, pese a que la reducción gradual forma parte de los acuerdos con Vox.

Medio punto de IRPF

El consejero no ha dejado claro cuándo va a aplicar la rebaja de medio punto del IRPF, hasta los 50.000 euros, incluida en el pacto de Gobierno con Vox. Ha apuntado que “dependerá de la evolución de la economía" y que el Ejecutivo tiene margen hasta 2027. “Veremos si lo hacemos en el 25, 26 y 27”, ha afirmado Bermúdez de Castro, que ha recordado que este año se acordó la deflactación del IRPF. Respecto a Patrimonio, ha defendido la medida de elevar el mínimo exento hasta los 700.000 euros.

Soro ha criticado la bonificación hasta el 99% del grupo 2 de Sucesiones. Ha recordado que solo pagan el tributo el 4% (el resto están exentos) y ha subrayado el elevado impacto de la medida, con una merma de casi 40 millones. Ha indicado que su grupo ha propuesto algunas deducciones, como las relativas al pago del comedor escolar para contribuyentes con discapacidad y familias monoparentales o la adquisición y adecuación de vivienda para personas con discapacidad, también para la emancipación de jóvenes y para la defensa jurídica en procesos laborales.