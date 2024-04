Los médicos aragoneses, sobre la cama de Pablo Motos: “Hacía tiempo que no escuchaba tal sarta de memeces encadenadas”

Hace unos días el popular presentador de televisión Pablo Motos revolucionaba las redes sociales por un vídeo que colgaba en Instagram en el que promocionaba una novedosa terapia antiedad. "Llevo meses buscando una máquina y por fin la he encontrado y además en España. Es esta máquina de aquí que es la más top de regeneración celular", comenzaba diciendo Motos, mientras mostraba una especia de camilla blanca con luces y orificios en el respaldo.

Junto al presentador, una persona a la que presentó como ‘doctora’ explicó el uso de esta "cama tan rara y espacial". La trabajadora del centro de belleza donde estaba el aparato explicaba cosas como que la cama "coge el aire de la habitación y lo va a convertir en plasma atmosférico frío, que es una forma de la materia. Tenemos sólido, líquido, gas, y plasma”, afirmaba, en ese orden.

“Este plasma no es más que gas excitado por protones y neutrones que los vamos a utilizar para la regeneración celular”, continuaba. “Esa corriente va a estimular también el nervio vago y así estimulamos el sistema simpático y el parasimpático y, lo más importante, luchamos contra el envejecimiento, porque vamos a usar radicales libres que neutralizamos para que dejen de ser agresivos”, añadía. “Parece ciencia ficción. Ya os contaré. La sensación es súper placentera”, escribía Motos en el mensaje que acompañaba el vídeo.

Las respuestas a esta publicación no se han hecho esperar y el contenido lleva más de 20.000 ‘me gustas’ en Instagram y casi 800 comentarios. Algunos de ellos muestran su incredulidad y otros le critican, pero la mayoría se muestran interesados en esta máquina milagrosa y lamentan que no se encuentre disponible para todo el mundo. El interés por el vídeo ha saltado a otras redes y foros que han continuado alimentando la polémica. Hasta el punto que algunos expertos e, incluso, la ministra de Sanidad, Mónica García, se han referido al vídeo. García ha escrito en su cuenta de X que “las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos”. La ministra ha añadido que “la falta de evidencia científica no solo es un engaño también puede poner en riesgo la salud”.

Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos.



La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud. pic.twitter.com/xOI8ogk1I8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 1, 2024

"Es todo mentira"

En Aragón, los médicos de Familia también se han pronunciado, alertando del peligro de este tipo de promociones y de la manera más contundente: “Hacía tiempo que no escuchaba tal sarta de memeces encadenadas con esa alegría y con toda tranquilidad. No me lo puedo creer. Es totalmente mentira”, dice Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc).

“A Motos le han contestado catedráticos de varias universidades y hasta la propia Ministra de Sanidad, que se han quedado igual de locos que yo al escucharlo”, prosigue, incrédula ante lo que ha visto en el vídeo. “Mucho cuidado con los famositos y los influencers de moda. Todos los que recomiendan este tipo de cosas reciben mucho dinero por detrás. Y a Pablo Motos por hacer esto le deben de haber debido de pagar mucho dinero, segurísimo”, advierte Galindo.

"A Pablo Motos por hacer esto le deben de haber debido de pagar mucho dinero, segurísimo”

Además, “suelen ser anuncios que van dirigidos a gente que no tiene demasiada formación y en los que utilizan palabras muy raras que suenan a cosa muy importante, encadenadas de tal manera que parece que dicen algo, pero que realmente no están diciendo nada. Lo que ha dicho sobre los radicales libres, el ADN, el estado de la materia del plasma frío y caliente… Se lo ha inventado todo”, asegura.

Un 'sacaperras'

“La regeneración celular – a la que se hace referencia en el vídeo en cuestión- la hace el propio cuerpo y no necesitas ninguna cama”, asevera la presidenta de Samfyc. “Lo que tienes que hacer para estar sano es comer de manera saludable, hacer ejercicio, evitar los tóxicos y llevar una vida lo más ordenada posible basada en unos hábitos. No hace falta ninguna cama rara ni gastarse dinero”, insiste.

“Esto está hecho para sacarle la pasta a la gente con problemas, a la gente más vulnerable y más ingenua y que se deja engañar más fácilmente. Me parece una auténtica vergüenza que hagan esto y jueguen así con la gente, la salud y las esperanzas de las personas”, añade, indignada.

"Si incluye palabras rimbombantes y conceptos que no podemos llegar a entender, huye, ríete y sal corriendo”

Y lanza el guante a quienes permiten hacer esto, porque “hay normativas en torno a las cosas que se pueden publicitar y a las cosas a las que se les puede atribuir beneficios”, dice. “Las terapias que funcionan están avaladas por organismos públicos potentes. Todo lo que no provenga de una fuente muy fiable hay que mirarlo con todo el escepticismo del mundo. Si además, incluye palabras rimbombantes, extrañas, raras y conceptos que no podemos llegar a entender, huye, apaga, ríete y sal corriendo”, señala la médica, porque “todo lo que salga del sentido común, probablemente sea una filfa”.

Por ese motivo, “pido que la gente no haga caso de estos famosetes que se creen que lo saben todo y desde luego este señor no lo sabe, pero también de los 'influencers' que van sacando vídeos de dietas milagro y atribuciones especiales de determinados alimentos o superalimentos, porque siempre es mentira”, concluye.