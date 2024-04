Terelu Campos revela la anécdota entre su hija Alejandra y la princesa Leonor en el colegio

La princesa Leonor se ha reencontrado con sus padres y su hermana, la infanta Sofía, esta Semana Santa aprovechando su periodo de vacaciones en la Academia General Militar de Zaragoza. Juntos se les ha podido ver estos días en la procesión de la Real Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo en Madrid y, también, en el restaurante zaragozano de El Patio localizado en La Almunia de Doña Godina.

De estos temas se ha hablado en varios medios de comunicación y fue precisamente durante una tertulia del programa 'D Corazón' en TVE cuando Terelu Campos aprovechó la ocasión para compartir una anécdota que su hija vivió con la Princesa de Asturias.

Alejandra Rubio y Leonor estudiaron en el mismo colegio, aunque no iban a la misma clase porque la 'influencer' tenía 6 años más que la princesa. No obstante, en alguna ocasión, ambas coincidían en el patio de recreo y fue en uno de esos encuentros cuando Leonor se acercó a la hija de Terelu para darle un beso porque "era muy cariñosa".

"Alejandra era muy vergonzosa y me contó que Leonor intentó darle un beso, pero se quitó por miedo a los guardaespaldas", reveló Terelu entre risas asombrada de la reacción de su hija. "No me creo que hayas dejado a una niña pequeña sin darle un beso", le dijo en su momento.

Esta no ha sido la primera ocasión en la que la colaboradora del programa ha hablado de la princesa Leonor y su hija Alejandra Rubio. Debido a que ambas estudiaron en el colegio 'Santa María de Los Rosales', justo al comenzar ambas su etapa escolar, la comida cambió sustancialmente para ser mucho más sana. Según contó Terelu en su día, eliminaron los fritos y rebozados para introducir alimentos mucho más saludables para una dieta.