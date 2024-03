La DGA no considera necesaria la creación de una orquesta sinfónica en Aragón

El director general de Cultura ha comparecido esta mañana en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, a petición de CHA, para informar de que el proyecto de una orquesta sinfónica no se llevará a cabo porque "la oferta de cultura musical de Aragón está más que cubierta". "No es necesaria una orquesta sinfónica en Aragón".

Así lo ha expresado en su comparecencia este martes en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, a petición de CHA, para informar de que el proyecto de una orquesta sinfónica no se llevará acabo. Pedro Olloqui ha defendido su postura de no contar con una orquesta sinfónica con denominación de origen porque en España hay "veintinueve orquestas sinfónicas, que suponen una oferta muy amplia" y ha afirmado que cuentan con presupuestos entre seis y diez millones de euros. "Un presupuesto menor al millón y medio para la orquesta en Aragón es inviable y me parece una irresponsabilidad y una mala forma de hacer política", ha dicho.

Además, ha señalado que el modelo propuesto en la legislatura anterior, a través de la Fundación Sinfónica de Aragón (FUSA), "no estaba acreditado y no existían precedentes de esa propuesta". Según Olloqui el proyecto musical no era posible porque no tenía espacio escénico y se había desarrollado al margen de las administraciones y basado en la competitividad con el Ayuntamiento de Zaragoza "por razones políticas, y sin colaboración institucional era inviable".

José Luis Soro (CHA) ha preguntado si Aragón va a tener una orquesta sinfónica pública y profesional porque, ha apuntado, "todas las comunidades autónomas que cuentan con un Conservatorio Superior la tienen, todas menos Aragón". Ante la respuesta negativa de Olloqui a su pregunta, Soro ha criticado su visión "cortoplacista" y ha querido conocer si se va a disolver la Fundación Sinfónica de Aragón.

La popular Ana Marín ha ironizado sobre el compromiso de todos los grupos que conformaban el anterior Ejecutivo porque "ahora están muy comprometidos con la orquesta, pero tuvieron ocho años para poner en marcha el proyecto". Además ha recordado que en su momento votaron a favor de la propuesta, pero al llegar al Gobierno se encontraron con "una chapuza".

El socialista Daniel Alastuey ha lamentado el "cero interés" que tiene el Ejecutivo aragonés en contar con un proyecto sinfónico como lo ha puesto de manifiesto en la comparecencia. Asimismo, ha planteado "un consenso generalizado entre todos los partidos para elevar el nivel del gasto cultural porque estamos en los últimos puestos en comunidades autónomas".

David Arranz (Vox) ha lamentado que no disponer de "este proyecto cultural importante y de peso nos pone en una posición inferior al resto".

El diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha criticado que Aragón es "la única región de Europa que carece de proyecto sinfónico, formamos a jóvenes y profesionales que al final se ven obligados a irse fuera" y ha solicitado que se apoye una propuesta nueva. Y desde el Grupo Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha incidido en cómo se podría hacer para que, además de Zaragoza o Teruel, "las ciudades del territorio tengan la posibilidad de tener la actividad cultural de una orquesta sinfónica".