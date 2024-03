Alberto Izquierdo exhibe liderazgo en el PAR al reunir a casi 300 militantes en una convención

El diputado autonómico y hasta ahora secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, ha exhibido este sábado su liderazgo interno al reunir a casi 300 militantes en una convención organizada en Zaragoza. Tras perder definitivamente la batalla legal por la que está obligado a repetir el XV Congreso de 2021 anulado por irregularidades, ha asegurado que espera instrucciones del juez para "hacer" lo que diga y ha sentenciado que no quiere ser "franquicia" de nadie.

El salón de la Ciudad Escolar Pignatelli ha sido el escenario elegido para organizar esta reunión de militantes, convocada tras la suspensión judicial del congreso extraordinario y con la que Izquierdo ha evidenciado sus fuerzas para optar a la presidencia junto a una nutrida representación de los 360 ediles aragonesistas. En su discurso, con el que se ha cerrado la convención 'El Aragón del futuro', ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" y ha dado las gracias a todos los que forman parte del proyecto como a los que se fueron y, ha añadido, "lo que quieren es matarnos", sin aludir a ninguna de las dos escisiones. "Eso también te anima y te hace fuerte", ha añadido.

Alberto Izquierdo ha aseverado que ni a él ni a su equipo les preocupa "ningún enfrentamiento ni ninguna votación" y ha garantizado que en el PAR caben todos los aragonesistas. "Aquí caben todos los que quieran trabajar, no tenemos ningún problema y si hay que llegar a acuerdos, lo haremos", ha apuntado.

Ante sus compañeros, ha defendido que lo "importante" no son las personas, sino el proyecto y que el futuro se decidirá "entre todos". Tampoco ha perdido la oportunidad de criticar a Xavier de Pedro, el militante que impugnó el congreso anulado, y a la líder de una de las escisiones del PAR, Elena Allué, igualmente diputada como él pero integrada en el grupo del PP. "No me tengo que esconder detrás del Consejo Consultivo (en alusión a su presidente, Xavier de Pedro) ni hacer reuniones en las que solo salen tres o cuatro (en referencia a Allué)", ha dicho.