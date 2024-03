El PAR agrava su crisis al tener que repetir definitivamente su congreso de 2021

La crisis interna del PAR no parece tener fin. El Tribunal Supremo acaba de aceptar el desestimiento al último recurso del partido contra la sentencia que anuló el congreso de 2021 por irregularidades. Con ello, ya será firme la resolución y la ejecutiva de entonces, con 13 de sus 28 miembros dados de baja del partido, tendrá ahora la obligación de convocarlo de nuevo. Mientras, la dirección anulada sigue adelante con su pulso y mantiene la convención de militantes del próximo sábado.

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha puesto fin al culebrón judicial más de dos años después de que el militante y presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro, presentara batalla y ganara en todas las instancias. Sin ningún género de duda, De Pedro ha afirmado a HERALDO que la ejecutiva previa al congreso -con Arturo Aliaga de presidente y Joaquín Serrano como secretario general- tiene ahora la obligación de tomar de nuevo el mando, reunirse y convocar de nuevo el XV congreso. "La firmeza de la sentencia surte efecto desde hoy y el partido tiene 20 días hábiles para ejecutarla", ha afirmado este miércoles.

Sin embargo, el lío parece lejos de resolverse. Para empezar, la ejecutiva saliente no comparte dicho criterio sobre la efectividad del decreto ni sobre las consecuencias directas sobre la vida del partido. El hasta ahora presidente en funciones, el también jurista Clemente Sánchez-Garnica, considera que habrá que esperar a que el Supremo declare la firmeza del decreto por el que admite el desestimiento al recurso de casación que presentó el propio partido.

Sánchez-Garnica señala que la "tesis" de Xavier es "muy respetable", pero deberá ser el juez finalmente quien aclaré cómo se ejecuta la sentencia. "El problema es que no dice cómo hay que hacer las cosas. ¿Quién le dice a Aliaga y a Serrano que deben reunir a la anterior ejecutiva para convocar el congreso? ¿Qué pasa si ellos se desentienden? Lo deberá resolver el juez", ha añadido. Además, la ejecutiva de aquel momento no se le ha notificado nada al no ser parte en el caso legal.

También está la disquisición, trasladada por la dirección anulada, de qué pasa con los trece miembros de la anterior ejecutiva que se han dado de baja, siete de los cuales forman parte de dos partidos fruto de la escisión, Aragoneses y Tú Aragón. "¿Va a decidir Aragoneses el futuro del PAR? Tengo claro que sería una barbaridad jurídica y política permitir la participación a personas que de forma voluntaria se han ido del partido y forman parte de otros ", añade Sánchez-Garnica.

En este aspecto, Xavier de Pedro tampoco tiene dudas y afirma que la ejecución de la sentencia conlleva que todos los militantes que tenían tal condición antes del XV Congreso pueden "volver con los derechos que les reconocen los estatutos del partido para participar".