Sanidad estudia las alegaciones al decreto para retener a los mir y valora ampliar los incentivos

La Consejería de Sanidad continúa revisando todas las alegaciones remitidas por los cinco sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad al borrador del decreto para fidelizar el talento y conseguir que los médicos internos residentes se queden en el territorio. Entre las reclamaciones figuraba extender los incentivos a los sanitarios que ocupan puestos de difícil cobertura, algo que, según ha dicho el consejero José Luis Bancalero este martes, se podría valorar.

No obstante, ha matizado, el "objetivo principal de esta orden es retener el talento de los nuevos residentes". Aunque, ha dicho: "No podemos cerrar puerta al resto de profesionales que ya están dando todo de sí, aportando todo su talento, como no puede ser de otra manera, y con los que contamos". En Aragón existen 124 centros de salud (y 866 consultorios locales), y más de 40 se consideran de difícil cobertura; es decir, uno de cada tres.

Bancalero, a preguntas de los medios, ha reiterado este martes, durante la inauguración de la exposición 'Retratos con esperanza' en el Hospital Universitario Miguel Servet, que el decreto persigue "fidelizar a los que en septiembre acabarán la especialidad". Según las cifras que maneja el Departamento, tres de cada diez médicos de familia formados en Aragón desde 2020 se van de la Comunidad.

A falta de conocer los detalles concretos del documento, Bancalero ha adelantado que es están revisando todas las alegaciones de todas los sindicatos: "Pondremos si fuera necesario más incentivos e incluso estamos abiertos a añadir otros que no estuvieran en el borrador inicial". La propuesta que se presentó a los sindicatos incluía una serie de incentivos laborales y económicos y también sociales y formativos.

Sesión dirigida a los futuros residentes sobre la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, este martes en el Servet. HA

Puertas abiertas para futuros residentes

El Hospital Miguel Servet ha celebrado este martes la IX Jornada de puertas abiertas para futuros residentes en el Sector Zaragoza II. Se han establecido dos turnos dada la elevada afluencia de jóvenes.

Esta sesión está dirigida a todos aquellos futuros residentes que desean iniciar su trayectoria formativa en este sector. por ello, las diferentes comisiones de docencia han trasladado su forma de trabajo y han resuelto las dudas e inquietudes trasladadas por los futuros residentes.

Para Víctor Solano, presidente de la Comisión de Docencia y jefe de estudios del Servet, ha explicado que ofrecen 29 plazas para Medicina Familiar y Comunitaria, y en el hospital, más de 100. "Son cifras estables" respecto a anteriores convocatorias con "ligera tendencia al alza", porque en los últimos años se ha hecho un "esfuerzo" por aumentar el número de plazas. Los residentes tomarán posesión de sus puestos en los hospitales a finales de mayo.