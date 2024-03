Los sindicatos piden que los incentivos para los mir se extiendan a los sanitarios que ocupan puestos de difícil cobertura

El Servicio Aragonés de Salud ha ampliado hasta este jueves el plazo para que los cinco sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad puedan presentar alegaciones al borrador del decreto para fidelizar el talento y conseguir que los médicos internos residentes se queden en el territorio. Entre las reclamaciones ya remitidas por las organizaciones sindicales figura extender los incentivos a los sanitarios que ocupan puestos de difícil cobertura y que la orden "se ajuste a la legalidad vigente".

El documento inicial incluyó algunos cambios, después del rechazo en bloque esgrimido por los sindicatos, que tacharon ese borrador de "vacío" e "inconcreto". Fue tras una reunión que mantuvo la gerente del Salud, Ana Castillo, con responsables de los sindicatos con representación: Cemsatse (que engloba a los Sindicatos Médicos de Aragón -CESM Aragón y Fasamet- y de Enfermería Satse), CSIF, CC. OO., UGT y FTPS (sindicato que agrupa a SAE y TCAE).

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha calificado este martes esa respuesta como una "crítica constructiva" ante un "primer decreto sujeto a sus aportaciones": "Se quería evitar que si poníamos determinadas medidas se pudiera entender o interpretar que no habíamos contado con ellos".

"A fin de cuentas -ha indicado-, lo que interesa es que vayamos de la mano de los representantes de los trabajadores, que las medidas sean positivas para atraer el talento y retener a los que a día de hoy ya nos han mostrado su intención de quedarse y que el resultado sea el mejor posible en la fidelización de estos profesionales para que antes de que acabe el año podamos hacer un planteamiento de futuro de lo que sería una sanidad moderna del siglo XXI".

Desde Cemsatse, Merche Ortín, secretaria general del sindicato CESM Aragón, resume las alegaciones remitidas al borrador: "A priori entendemos que no es necesario hacer ningún acuerdo especial para fidelizar a unos residentes que aún no han terminado su programa formativo, porque hay una norma básica estatal que regula la formación de especialistas". En este sentido, concreta que "están sujetos a un contrato laboral de residencia, con fecha de inicio y de fin, y es obligatorio cumplir el plazo estipulado", que en el caso de medicina familiar es de cuatro años.

El borrador del decreto reconoce que, "después del gran esfuerzo personal de cada residente y del esfuerzo económico de la sociedad aragonesa en su formación, es preocupante el creciente número de especialistas que están saliendo de Aragón, buscando unas condiciones laborales que garanticen la estabilidad laboral y económica, así como la conciliación familia".

En Aragón, los datos aportados desde 2020 evidencian que tres de cada diez médicos de familia se marchan de la región al completar esta etapa. De ahí la necesidad, argumenta Sanidad, de "implementar un programa de fidelización" dirigido a los profesionales sanitarios que finalizan su residencia o están a punto de completarla, a falta de cuatro meses (hasta septiembre), "para que presten servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio Aragonés de Salud considerados de difícil cobertura".

Los incentivos que se ofrecen van desde facilidades para la formación a medidas sociales o de carácter retributivo. En este sentido, se plantea un "plus de fidelización" para los residentes que hayan finalizado su periodo de formación.

Los sindicatos, por su parte, exigen que los incentivos se amplíen al resto de sanitarios que ya trabajan en los centros considerados de difícil cobertura. Cemsatse pide a la Consejería, entre otros aspectos, extender ese "plus de fidelización" a todos los "iguales", es decir, "a los médicos y enfermeros que estén en puestos de difícil cobertura".

Recela también de la propuesta de que en verano los mir puedan cubrir vacante "bajo la supervisión de un tutor" porque, según entienden desde este sindicato, "es muy complicado que exista una adecuada tutorización en los equipos de atención primaria considerados de difícil cobertura, más aún cuando en muchos casos se están ocupando estas plazas por médicos que no están en posesión de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria", una preocupación que han puesto en conocimiento de la Consejería.

Por su parte, Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón, considera que "la Mesa Sectorial de Sanidad no es el lugar adecuado para negociar las condiciones laborales de los residentes" porque tienen los comités de empresa, por lo que exige dos documentos distintos.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, Delia Lizana, reconoce que este sindicato ha presentado una "enmienda a su totalidad": "No estamos de acuerdo con el documento que tiene algunas cuestiones que no están avaladas jurídicamente y creemos que es totalmente injusto que esas medidas no se apliquen para quienes ya están en los periféricos o plazas de difícil cobertura".

También Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, reclama que "no haya agravios comparativos con otros compañeros y que todo esté encuadrado en el marco legal". Desde FTPS demandan al mismo tiempo que "el decreto se ajuste a la legalidad vigente y que la flexibilidad que pueden tener estos profesionales no afecte al resto de profesionales".

Medidas de carácter retributivo

El borrador del decreto contempla que para los mir contratados que están a punto de finalizar su periodo de formación, cuatro meses antes de concluir, la asignación de tareas propias de especialista, supervisadas por un tutor o colaborador docente, supone que, a través de este concepto retributivo, se les abonará el importe correspondiente a las funciones que efectivamente realicen, conforme a lo previsto en el artículo 39.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aplicable supletoriamente.

Y para los residentes que hayan finalizado su periodo de formación, se establece una retribución como "plus de fidelización", considerado como un complemento de productividad de factor variable, que mejorará las previsiones contenidas en el apartado 3.2.8 del Pacto de Mesa Sectorial de 6 de junio de 2017 (BOA núm. 154, de 11 de agosto de 2017).