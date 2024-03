La unidad de trastorno de la conducta alimentaria para menores del Clínico atendió 103 nuevos casos en 2023

La unidad de trastornos de conducta alimentaria (TCA) de Aragón, que centraliza la atención para la población infanto-juvenil en el Hospital Clínico y en el Centro de Especialidades Inocencio Jiménez de Zaragoza para todo Aragón, atendió 103 nuevos casos en 2023. Así se desprende de la respuesta de la Consejería de Sanidad a la solicitud de información formulada por el diputado del grupo parlamentario socialista Iván Carpi.

En la respuesta se informa también que en 2022 el dato fue más alto (122) y en enero y febrero de 2024 se han registrado 14. El doctor Pedro Manuel Ruiz Lázaro, jefe de Psiquiatría del Clínico, recuerda que los casos se dispararon durante la pandemia y, de hecho, en 2021 se recibió a 140 menores. Tras esas cifras tan elevadas, en este recurso señalan que se ha vuelto a recuperar la media anual habitual, que ronda el centenar, lo que se sitúa en una "meseta alta". Este trastorno, según reconoce, "afecta al 5% de las adolescentes y jóvenes, sobre todo mujeres", y la edad se concentra entre los 14 y los 16 años, aunque atienden casos de 12 o 13.

Para el diputado socialista, aunque la incidencia ha disminuido respecto a la pandemia pero es necesario "que se adecuen plantillas para la salud mental, una cuestión que preocupa". Algo que reconoce también el director general de Salud Mental, Manuel Corbera, quien reitera que este ámbito está "muy escaso de personal", tanto de psiquiatría como de psicología clínica. La unidad de salud mental infanto-juvenil del Sector Zaragoza III debería tener tres psicólogos y solo hay uno, que está de excedencia hasta finales de mes.

Esta unidad de TCA funciona de forma oficial desde 2000. Para niños y adolescentes se centraliza en el Clínico y para adultos, en Nuestra Señora de Gracia (Provincial). La Consejería de Sanidad ha facilitado también datos de las revisiones a lo largo del año pasado, cuando hubo 2.135 consultas de Psiquiatría; 1.176 de psicología; y 3.252 de enfermería. "Es un indicador de la carga de trabajo", asegura el doctor Ruiz. Los datos en 2022 fueron mayores, registrando 2.360 sesiones individuales de psiquiatría; 1.228 de psicología; y 3.591 de enfermería. La unidad cuenta también con un profesor a media jornada, dependiente de Educación, que dio clase a 165 menores (en 2022, 183), así como otros dos en la planta de hospitalización Psiquiatría infanto-juvenil del Clínico.

Respecto a la solicitud de información de personal dedicado a la unidad de trastornos de conducta alimentaria, la respuesta traslada que consiste en dos psiquiatras, un psicólogo clínico, una enfermera especialista en Salud Mental, un pediatra digestivo (un día a la semana de dedicación), una trabajadora social (que divide su jornada entre salud mental infanto-juvenil del sector III y la unidad de TCA) y un profesor de atención domiciliaria a media jornada.

Las previsiones futuras, en respuesta al plan de necesidades estudiado con los profesionales que llevan la unidad, adelantan desde el Departamento, son las de contratar a un psicólogo clínico y ampliar la tarea de la administrativa a tiempo completo.

El director general de Salud Mental reitera su "preocupación" por la salud mental, sobre todo en niños y jóvenes. En el caso de los trastornos de conducta alimentaria es fundamental actuar de forma rápida: "Si no se tratan pronto y bien, como la mayoría de trastornos psiquiátricos, pueden tener secuelas a lo largo del tiempo". Algo "extrapolable" a otros procesos, como depresión, ansiedad, autolesiones, ideas de suicidio o psicosis.

El diputado socialista Iván Carpi asegura que se debería cumplir el Plan de Salud Mental que estableció el anterior Ejecutivo: "Vemos parón en el desarrollo de ese plan, que abría la posibilidad de contratación en muchos ámbitos". Planteaba, resume, 130 plazas más para salud mental y "el anterior Gobierno ya amplió más de 80, pero no se implementó en su totalidad, y ahora no se ha seguido con esa dinámica". "Somos conscientes de que no hay profesionales en bolsa", indica Carpi, quien apuesta por que se proponga al Ministerio la creación de más plazas para residentes.