La igualdad, clave para mantener viva la cabaña ovina de Alhama

"La causa de la mujer es la del hombre: los dos se levantan o sucumben juntos". Esta cita del poeta inglés Alfred Tennyson resume de manera breve, pero muy concisa, la historia personal y profesional de Eva Lara Monge, una joven agricultora y ganadera, de 45 años, natural de Jaraba, quien hace unos días se convirtió en el rostro de la campaña ‘Generaciones. Mujer rural, mujer real’, impulsada con motivo de la reciente celebración del día 8 M por el Ayuntamiento de Alhama de Aragón, localidad donde reside con su familia.

Eva y su hija pequeña, Ana, cuyo sueño es hacerse cargo de la explotación ovina de sus padres, se han convertido en la cara visible de la mujer rural en toda la comarca Comunidad de Calatayud. "Es muy importante que la sociedad sea consciente del papel determinante que la mujer juega en el mundo rural, donde somos parte fundamental a la hora de fijar población. Pero siempre de la mano de los hombres que nos acompañan en este camino. La igualdad solo la conseguiremos si ambos vamos juntos. Nosotras somos muy necesarias, pero ellos también. Unidos podemos conseguirlo todo", apunta Eva.

Durante mucho tiempo, esta joven técnico superior en Administración y Finanzas, aprovechaba las horas libres que le dejaba su trabajo como recepcionista en el balneario Termas Pallarés de Alhama para ayudar a su marido, José Miguel, en tareas burocráticas y de intendencia. Pero todo cambio en 2020, a raíz de la covid y las novedades en la normativa referida al traslado de animales. "Había que estar muy pendientes de subir y bajar a la OCA de Ariza en busca de guías y nos planteamos el cambio", apunta.

En ese momento, la pareja decidió que Eva se convirtiera en agricultora y ganadera y apostaron por adquirir más ovejas, hasta llegar a las más de 2.000 con las que cuentan ahora y que pastan en la zona de Alhama y en otros términos municipales cercanos, como Pozuel de Ariza y Bubierca. Un rebaño de ovino que es el último que queda en la localidad y en muchos pueblos de la zona, donde antes había una gran tradición ganadera.

"Cuando terminé mi formación académica nunca pensé en dedicarme de lleno al sector primario, pero, a fecha de hoy, en la balanza de los pros y los contras, ganan los pros. Me gusta mucho el trabajo en el campo, el contacto con los animales, la naturaleza. Para mí eso no tiene precio. Si bien es cierto que antes yo sabía a la hora que entraba y a la que salía del trabajo, y ahora el horario es una incógnita. Pero intentamos hacer todo lo posible para conciliar y que nuestras hijas, Celsa y Ana, puedan participar en sus actividades extraescolares, y disfrutar de fines de semana libres y de vacaciones como todo el mundo, aunque estemos más condicionados en ciertas fechas por el ciclo vital de los animales", explica Eva.

Pasión desde pequeña

Y eso que Ana donde realmente disfruta es en la paridera, rodeada de animales y soñando despierta con que algún día esas cabezas de ganado serán de su titularidad. "Recuerdo que una vez, en tercero de infantil, la profesora me dijo que la niña tenía muy claro lo que quería hacer de mayor. Por eso, se preguntaba, una y otra vez, qué hacía en clase con la faena que tenía su padre en la nave. Nosotros siempre le decimos que si le gustan los animales tiene que prepararse y estudiar algo relacionado con el sector, porque cada vez se necesitan más conocimientos. La explotación ya la tiene en marcha, cuenta con la base, pero tiene que formarse bien. Los últimos cambios en la PAC han sido tales que mi marido, que lleva toda la vida en el campo, no sabía ni qué sembrar. La situación para los agricultores y ganaderos ha sido desesperante, con todo lo relacionado con los ecorrégimenes, por ejemplo. Pero si Ana quiere, ahí estaremos su padre y yo para ayudarla, aunque eso signifique que nos jubilemos con 90 años», indica.

Y mientras esto ocurre, Eva y José Miguel luchan día a día para sacar adelante su negocio y también para conseguir que el sector no arrase con sus sueños. Y para ello no han dudado en sumarse a las movilizaciones que estos días han sacudido el campo. "He visto a mi marido y a otros muchos conocidos tan agobiados con la burocracia y las trabas que se encuentran en el camino que no nos queda otra que salir a la calle a reivindicar nuestros derechos", concluye Eva.