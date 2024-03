Fernando Beltrán, sobre la polémica del Islam: "Azcón debe poner a Nolasco en su sitio"

"Un gesto absolutamente irresponsable e irracional". Así ha calificado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la escenificación que hizo el miércoles el vicepresidente de Aragón y líder de Vox en la Comunidad, Alejandro Nolasco, al romper ante los medios de comunicación un folleto sobre el Ramadán distribuido por el Ayuntamiento de Huesca para criticar la religión del Islam porque, a su juicio, "está en contra de los derechos de las mujeres".

Antes de la inauguración del Congreso de Periodismo de Huesca, Beltrán ha criticado duramente las declaraciones de Nolasco en la que exigió que no se dé la nacionalidad a migrantes islámicos. "No se puede hacer un correlación entre la profesión de una determinada religión y el que se produzcan determinado tipo de hechos delictivos, ni muchísimo menos, ni se puede pretender hacer un filtro por religión en una sociedad como la nuestra para las personas que vienen en nuestro país", ha replicado.

Para el delegado del Gobierno, el extremismo y el adoctrinamiento que denuncia el líder de Vox "empiezan por posturas como las que tiene el señor Nolasco, desconfiando de lo que no se conoce, de lo que no se entiende bien, del extranjero, del extraño, del que profesa otra religión".

Por todo ello, ha expresado una "profunda condena y rechazo" a su gestos y a su palabras. Y además de exigirle al propio Nolasco una rectificación, ha instado al presidente Azcón "a que actué poniéndolo en su sitio respecto a ese tipo de manifestaciones".

En el mismo acto, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, se ha desmarcado "totalmente" de las declaraciones de su compañero en el Gobierno de Aragón y ha insistido, de hecho, en que esas manifestaciones "las ha hecho en su condición de miembro de Vox, no en su condición de vicepresidente; es la opinión de su partido y nos apartamos totalmente porque no se puede criminalizar a ninguna religión y hay que ser respetuoso con la libertad de culto y de confesión religiosa que todos tenemos". Además, cree que los ciudadanos saben "discernir" entre los programas políticos de PP y de Vox. "No hay posibilidad de confusión", ha dicho.

Mientras, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha remarcado también que "es una opinión de Vox, no es del Partido Popular ni mucho menos del Ayuntamiento, que lo único que hace es colaborar en acciones integradoras para que los niños de los colegios entiendan por qué hay compañeros que hablan otros idiomas y que tienen otras religiones. Eso se llama convivencia, cohesión social, hacer ciudad y mirar al futuro".