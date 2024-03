Jorge Azcón acusa a la ministra Montero de filtrar datos fiscales de la pareja de Ayuso

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha acusado este martes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de filtrar datos fiscales de la pareja de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en pleno escándalo de las mascarillas que afecta al PSOE. Azcón ha asegurado que no cree “en casualidades” y ha subrayado que los presuntos delitos de los que se le acusa a Alberto González son previos a su relación con Díaz Ayuso.

El líder del PP-Aragón ha señalado que Montero comentara noticias que se publicaron horas más tarde sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña, por lo que ha trasladado su “extraordinaria” preocupación, relacionándolo con una "filtración" de información.

A su juicio, no es casual que cuando se relacionan los negocios de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, con el caso Koldo y el rescate de Air Europa salga a la luz la denuncia de la Fiscalía a la pareja de la presidenta de Madrid. "No creo que sea una casualidad que salga el expediente y que la ministra de Hacienda conozca los datos antes de que lo publiquen los medios de comunicación", ha dicho antes de insistir en considerar que hay una "relación directa" con la trama de comisiones del material sanitario que afecta al Gobierno central y a los insulares.

Azcón se ha mostrado convencido de que la Justicia seguirá su camino y ha salido en defensa de su compañera de filas. “Le han acusado a su padre, a su hermano y ahora a una persona que no era su pareja cuando le imputaban los delitos. Y me imagino que no le pidió la declaración de la renta ni le hizo una auditoría antes de empezar la relación”, ha remarcado.

El presidente aragonés se ha referido así a la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid que afecta a Alberto González Amador y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla relacionada con el negocio del material sanitario durante la pandemia.