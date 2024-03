¿Qué hacen las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel en la plaza de España de Sevilla?

Es una visita obligada en Sevilla. La plaza de España de la capital hispalense es un conjunto monumental espectacular construido para la Exposición Iberoamericana de 1929 y encargada al arquitecto Aníbal González.

Es un espacio gigantesco, de 50.000 metros cuadrados, y cuenta con un canal que la rodea de más de 500 metros de longitud que se puede recorrer en barca. Ha sido escenario de numerosas películas y es mundialmente conocida -en julio de 2023 fue declarada Bien de Interés cultural-, pero lo que no todo el mundo sabe es que están representadas en ella todas las provincias españolas, también las tres aragonesas.

Y es que, la presencia de Aragón en la Plaza de España de Sevilla es muy abundante, pues es uno de los cuatro reinos históricos que aparecen representados en el monumento que merece la pena visitar. Aunque a partir de ahora, es posible que haya que hacerlo pagando ya que el Ayuntamiento de la capital andaluza ha propuesto cobrar entrada a todo el que no esté empadronado para sufragar los gastos de su mantenimiento y conservación.

Por ahora, el acceso sigue siendo libre y en ella, destaca en primer lugar el edificio central, de forma semicircular, que alberga en la actualidad las sedes de diferentes entes públicos andaluces además de varios museos. Está recorrido en el exterior por toda una hilera de bancos adornados de azulejos. Cada uno de ellos está dedicado a una provincia española. En total hay 48, Sevilla no está incluida ya que tiene un espacio aparte más significativo, y Canarias solo consta una vez, porque cuando se realizó las islas estaban compuestas únicamente por una provincia en lugar de las dos actuales.

Los 48 bancos están revestidos de cerámica y las provincias se encuentran ordenadas alfabéticamente en cuatro tramos con 12 bancos en cada uno. Cada uno de ellos tiene un gran panel como espaldar que representa un evento de cada provincia con el escudo correspondiente a ese territorio y en el suelo hay un mapa de la zona representada. Los eventos representados son diferentes escenas que tienen que ver con hechos históricos o costumbristas de cada una de las provincias.

En Zaragoza, el Compromiso de Caspe

El de Zaragoza es el último banco cerámico de la plaza por ser la última provincia del alfabeto. Fue elaborado en la Fábrica de Ramos Rejano y la imagen cerámica de su respaldo representa el compromiso de Caspe, el acuerdo alcanzado a finales de junio de 1412 en la localidad zaragozana que constituyó un ejemplo de concordia entre pueblos, ya que resolvió pacíficamente el vacío que había dejado tras su muerte el rey Martín El Humano.

Detalle de la composición cerámica con el Compromiso de Caspe que representa a Zaragoza en la plaza de España de Sevilla. Redes sociales

El elegido como sucesor de la Corona de Aragón fue Fernando Antequera, infante de Castilla y sobrino del Martín el Humano. Un episodio de gran importancia histórica que se conmemora cada año en la localidad de Caspe.

A ambos lados hay sendas representaciones que acompañan a la imagen principal. La primera de ellas es la representación de la Basílica del Pilar y la segunda, de Fuendetodos, el pueblo natal del pintor aragonés, Francisco de Goya.

En Huesca, el origen legendario del Reino de Aragón

Por su parte, el banco cerámico dedicado a la provincia de Huesca está dedicado a la leyenda de los cien cristianos de Pano en el monte Uruel, en los inicios de la Reconquista. Se trata de un episodio del origen legendario del Reino de Aragón en la que, no cien sino 300 caballeros cristianos de Pano se habrían citado en una cueva de ese monte, en Jaca, para organizar, escondidos en las montañas, la resistencia contra los musulmanes. Es lo que sería conocido como el germen de la, llamada durante siglos, ‘Reconquista’.

Banco cerámico dedicado a la provincia de Huesca en la plaza de España de Sevilla. Redes sociales

En la parte izquierda del mural de azulejos pintados a mano, se puede apreciar la Iglesia de San Miguel; mientras que en el lado derecho, podemos ver un tramo de la muralla de la ciudad.

En Teruel, el rey Jaime I el Conquistador

En el caso de la provincia de Teruel, el hito histórico representado en la escena central es el de ‘Los nobles rindiendo pleitesía en Teruel al rey Jaime I el Conquistador’. Un episodio que alude a un supuesto acto de vasallaje realizado por los caballeros turolenses durante el reinado de este monarca aragonés. En la parte superior de cada uno de estos tres bancos se encuentra una interpretación de los escudos de cada una de las capitales de provincia.

Detalle de la composición cerámica que representa a Teruel en la plaza de España de Sevilla. Redes sociales

Pero la presencia aragonesa no se limita únicamente a tres bancos. Uno de los principales edificios del conjunto monumental es la Puerta de Aragón. Se trata de un pabellón repleto de símbolos de nuestra comunidad. Las puertas de madera tienen unos apliques metálicos con el escudo de Aragón, sobre el dintel de la puerta encontramos a dos leones que sustentan también el escudo aragonés realizado en ladrillo y en el vestíbulo puede verse una escena pintada sobre azulejos del río Ebro y la Basílica del Pilar.

A la entrada de la escalinata monumental se pueden observar cuatro cartelas con el nombre de cuatro localidades aragonesas: Calatayud, Cariñena, Tarazona y Daroca. En la fachada exterior contemplan la plaza varios medallones con los reyes Alfonso I y el escudo de Teruel a la izquierda, y Jaime I y el escudo de Zaragoza a la derecha. Y justo, frente a la puerta de acceso al pabellón se encuentra otro elemento muy aragonés: el puente de Aragón, plagado de cerámica pintada con la insignia heráldica aragonesa.

Y como no podía ser de otra manera, nuestro aragonés más universal no podía faltar en este recorrido sevillano. Francisco de Goya es una de las figuras representadas en los 52 medallones con relieves cerámicos que recorren la fachada del monumento. No es el único aragonés. El rey Jaime I el Conquistador es el otro de nuestros paisanos que representan a nuestro territorio en el otro extremo de la Península Ibérica.