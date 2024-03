El deterioro cognitivo no afecta por igual a hombres y mujeres, según un estudio de la Universidad de Zaragoza

El deterioro cognitivo no afecta por igual a hombres y mujeres y, en contra de una creencia extendida, no todas las personas tienen problemas de memoria o alteraciones en el pensamiento conforme avanza su edad. Un estudio liderado por la Universidad de Zaragoza, y en el que se ha hecho un seguimiento de 2.403 vecinos de la capital aragonesa, revela que el 81,7% de los varones y el 50,2% de las mujeres no sufrieron este tipo de afecciones a lo largo de los 12 años de seguimiento.

Este trabajo ha tenido como investigadora principal a Elena Lobo Escolar, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública del campus público aragonés, con un equipo de su Departamento, y del Departamento de Medicina y Psiquiatría, del programa de neurociencia del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam).

En ambos sexos, según un resumen de los resultados de esta investigación difundido por el campus público en una nota de prensa, la mejor trayectoria cognitiva se corresponde con un mayor porcentaje de individuos con alta escolarización, aunque también se observan diferencias entre hombres y mujeres.

Así, por ejemplo, los investigadores consideran que para mantener mejor la memoria, la capacidad de orientarse y de expresarse en lenguaje hablado y escrito puede ser más importante entre el colectivo femenino estimular un alto nivel de escolarización, pues entre el masculino hay uno de los grupos que sufre un declive a pesar de su alto nivel educativo.

Los autores también estiman que la situación es distinta para prevenir la pérdida de facultades, pues aquí si es clara la importancia del peso del desarrollo educativo en los hombres, mientras en las mujeres los datos no son concluyentes.

Otras diferencias encontradas apuntan que el deterioro en los hombres, pero no en las mujeres, se asocia con la dependencia para las actividades cotidianas. Por el contrario, en las mujeres se relaciona más con la diabetes y con la depresión.

Por tanto, los resultados del estudio sugieren que las estrategias para mantener un buen nivel cognitivo pueden ser distintas de aquellas para prevenir su degeneración; y, en cualquier caso, diferentes entre los colectivos masculino y femenino.

Los investigadores mantienen además la hipótesis de que futuros estudios en Zaragoza, cuya población ha mejorado de modo importante su escolarización podrán eventualmente documentar una mejoría notable del rendimiento cognitivo en los mayores.

Primer estudio que revela diferencias entre sexos

Los resultados del estudio se han presentado este paso fin de semana en el foro que ha reunido en Zaragoza al Cibersam. El trabajo se ha publicado además en el 'American Journal of Geriatric Psychiatry', la más importante revista internacional en el tema de la salud mental en los mayores.

Se trata, destacan desde la Universidad de Zaragoza, del primer estudio en la bibliografía internacional que documenta diferencias en las trayectorias cognitiva de ambos sexos. Confirma la hipótesis inicial de que varones y féminas envejecen de modo distinto desde el punto de vista de sus funciones cognitivas. En los hombres se han identificado cuatro trayectorias diferenciadas, cada una de las cuales agrupa a subpoblaciones de personas con un patrón similar de envejecimiento cognitivo, y en las mujeres se han identificado tres, distintas de las anteriores.

Esta investigación ha sido llevada a cabo dentro del proyecto Zarademp, un estudio epidemiológico sobre la salud de los mayores en la capital aragonesa, que ha completado hasta la fecha cinco oleadas de exámanes seriados de una muestra cercana a las 5.000 personas, representativa de la población general con edades de 55 o más años. Este estudio específico se ha centrado en los 2.403 individuos que fueron inicialmente examinados en 1994 y tenían al menos 3 mediciones válidas de su función cognitiva.