Pastor de Valdeltormo: “Tener un perro de trabajo sin enseñar es como llevar un Fórmula 1 e ir en primera”

Juan Ramón Buj Folloy tiene 58 años y es el único pastor que queda en Valdeltormo, una pequeña localidad de algo más de 300 habitantes de la comarca del Matarraña. “Yo soy el único que queda aquí, pero pasa lo mismo con los pueblos de alrededor en los que hay ya muy pocos compañeros”, dice, dando por hecho lo que ya es una realidad en la provincia de Teruel.

Buj cría ovejas y saca el rebaño por los pastos del entorno. Puede parecer una labor solitaria, sin embargo, este pastor turolense está rodeado por unos compañeros de trabajo que lo dan todo de sí mismos y sin los que “no podría hacer lo que hago”, afirma.

Desde hace casi dos décadas, en cada una de sus salidas con el rebaño, le acompañan alguno de sus perros de trabajo, en su caso de la raza Border Collie: “Creo que son los mejores perros del mundo para guiar el ganado, pero tienen que estar bien entrenados. Un perro bien entrenado puede hacer el trabajo de dos o tres hombres, pero si no lo está, no entiende lo que le estás pidiendo y no va a hacerlo bien. Es como tener un Fórmula 1 e ir en primera por la autopista”, ejemplifica el pastor.

Un descubrimiento reciente en el campo aragonés

Su utilización como perro pastor en Aragón es reciente. “Hace 20 años en Teruel no se conocía este animal y los pastores teníamos otro tipo de perros de carea -perros pastores que pueden ser de diferente raza, que se encargan de guiar y controlar a los rebaños en sus desplazamientos-”, recuerda Buj. “Yo empecé con perros de carea autóctonos o con cruces de razas diferentes y descubrí al Border Collie como perro pastor en 2006 cuando lo trajo un navarro. Desde entonces siempre he tenido estos perros y ya se crían en muchos puntos de España”, añade.

El pastor y presidente de la ABCT Teruel, Juan Ramón Buj, con dos de sus perros Border Collie. J.R.B.

Juan Ramón tiene 8 perros de esta raza, de edades diferentes, para que le acompañen con las ovejas. “No los saco todos a la vez. Voy rotando entre los que ya han aprendido el oficio, porque hay algunos que aún son jóvenes y les estoy enseñando", indica. Otros, por el contrario, “ya son demasiado mayores y los he jubilado”.

“Cada dos años hay que ir reponiendo alguno de estos animales para tener siempre ejemplares adultos capaces de trabajar y poder ir enseñando a los jóvenes”, continúa el pastor. “Para mí son más que unos perros. Son amigos y una herramienta de trabajo”, confiesa. Como Cian, uno de sus Border Collie, de 7 años, con el que sale a menudo con el rebaño. “Es un perrazo”, asegura.

Cian, un perro Border Collie utilizado como perro de trabajo en la ganadería. J.R.B.

Y es que la relación que se establece entre hombre y perro es estrecha. “Somos un equipo. Con unas simples órdenes ya saben lo que quiero. Algunos incluso se adelantan y empujan el ganado antes de que se lo pidas”, apunta el pastor.

I Open de Perros Pastores de Teruel

Buj sabe mucho sobre estos animales porque, además de pastor, es el presidente de la Asociación de Border Collies de Trabajo de Teruel, que aglutina a los dueños de este tipo de perros que adiestran para las labores ganaderas y también para la competición.

Precisamente, el pasado fin de semana se celebró en La Masía El Chantre, dependiente de la Diputación Provincial de Teruel, el I Open de Perros Pastores de la provincia. Un evento organizado por la Asociación de Border Collies de Trabajo (ABCT) y los Servicios Agropecuarios de la DPT. 38 perros participaron en la competición en la que demostraron sus cualidades para recoger el ganado y entender las directrices que les marca su guía.

Los Border Collie lo llevan en la sangre: "El 90% es genética"

Según Buj, los Border Collies lo llevan en la sangre. “El 90% es genética. Nada más aprender a andar ya les salta la chispa y van detrás de las ovejas. Pero hay que enseñarles. Primero los soltamos en un entorno controlado con 3 o 4 ovejas. Más tarde los sacamos ya con el rebaño”, explica.

Los mejores perros pastores del mundo

El Border Collie es una raza originaria de Reino Unido donde han sido tradicionalmente entrenados y utilizados ya para el pastoreo. Desde allí, se han exportado al resto del mundo y ahora son considerados por los expertos como la mejor raza de perro de trabajo y la más extendida por todo el planeta para ejercer esta labor.

"Con un año de entrenamiento ya pueden empezar a guiar el ganado"

“Todo el mudo que tiene ovejas los ha probado pero cuesta mucho prepararlos”, insiste Buj. “Yo empleo mucho esfuerzo en enseñarles y hay más gente que tiene este tipo de perros para la competición que para el trabajo. Para los concursos nunca se acaba de enseñar al animal. Hay que estar toda la vida practicando”, señala. Por el contrario, para el pastoreo, “con un año de entrenamiento ya pueden empezar e ir aprendiendo día a día con la práctica”, concluye.