Tomasa Hernández: "No es posible eliminar el Instituto de la Mujer. Disentir con Vox no es una crisis de gobierno"

El Gobierno PP-Vox ha derogado la ley de memoria democrática de Aragón. ¿Era necesario?

Desde nuestro punto de vista sí. Entendemos que las víctimas son todas iguales. No se puede imponer un relato del pasado.

El ministro Torres les acusó de hacer "apología de franquismo".

En las Cortes no se hizo apología del franquismo. Todo nuestro referente democrático arranca de la Constitución. Si la mera derogación de una norma que en sí lleva incorporada una interpretación histórica es hacer apología de un régimen diferente, pues discrepo abiertamente. Lo único que se hizo es defender la derogación porque la ley solo tenía en cuenta a un bando, cuando en una Guerra civil hay víctimas por ambos lados. No defendemos el franquismo, fue una dictadura.

Derogan la ley sin presentar la alternativa, el plan de Concordia.

El plan de Concordia tiene una serie de objetivos ambiciosos, pero que afectan a muchos departamentos. Estamos en esa fase en determinar las acciones que haremos en 2024. Una vez lo tengamos ya cerrado, lo aprobaremos.

¿Cuándo podría ser eso?

Espero que antes del final de mes.

¿En qué va a consistir este plan?

Es tomar la Constitución como referente de concordia y de consenso entre los españoles. Y a partir de ahí, crear un sistema de defensa y de ensalzamiento de la Constitución, que fue la primera verdaderamente democrática.

¿Peligran las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil?

No. Si el único objetivo de las asociaciones memorialistas fuera la dignidad de las víctimas, sacarlas de las fosas, identificarlas y darles un enterramiento digno, no tendrían ningún problema. Es uno de los objetivos del plan.

También ha anunciado que se va a suprimir el catalán y el aragonés como lenguas propias.

Lo único que se quita es el glotónimo, que define la lengua que se habla. Reconocemos la pluralidad de modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón. Eso está recogido en la ley de patrimonio cultural de 1999. Las vamos a proteger como patrimonio cultural.

¿Y qué le diría a los aragoneses que sí consideran que hablan catalán? El PP en Mequinenza ha apoyado una propuesta del PSOE en defensa de ese idioma.

Es que no es incompatible. El postulado que defendemos es totalmente respetuoso con lo que la gente en la realidad habla. Entendemos que el uso de esos glotónimos es el que no es respetuoso con la gente, por ejemplo, con la que considera que no habla catalán, sino fragatí. Pero solo aparecerá "lenguas y modalidades lingüísticas", lo que dice el Estatuto, por cierto. No es que estemos inventando una redacción.

"Debe haber incentivos en el medio rural. Puede ser la vivienda o vía retribución económica"

¿Cuándo podrá estar tramitado este cambio de la ley?

Intentaremos que sea este año, pero no sé exactamente cuándo entrará en las Cortes.

El Gobierno de Aragón tiene un duro enfrentamiento con el Ministerio del Interior por la dotación de guardias civiles y policías.

Discrepamos totalmente con el ministro. Él cree que el número de reales efectivos que hay es suficiente para atender la seguridad del medio rural. Nosotros consideramos que no distingue entre el medio rural y urbano, con lo cual el índice que da no es el correcto. Si fuera el correcto no habría puestos de la Guardia Civil con horarios de apertura, letreros de vaya usted a denunciar a la comisaría más cercana o que estuvieran cerrados.

¿Qué debería hacer el Ministerio?

No hay guardias civiles interinos. Solamente se puede controlar a través de la oposición. No hay otro medio. Hay comunidades autónomas que tienen los puestos más cubiertos que otras. Claro, que sean atractivos tus destinos corresponde también al Ministerio.

¿Se refiere a que los agentes cobren más en el medio rural?

Que haya incentivos en el medio rural. Puede ser la vivienda, puede ser vía retribución económica.

Una de las claves de este inicio de la legislatura ha sido la confrontación con el Gobierno central.

No, no. Si he pedido reuniones para hablar con tres o cuatro ministerios, yo lo que quiero es que se sienten conmigo. Que no solo se sienten con algunas comunidades. Que no haya distinciones.

"Yo no puedo opinar de lo que hace otra administración. Sería una injerencia"

¿Habrá bilateral Aragón-Estado en este clima de tensión?

Esperamos que sí. Vamos, creemos que sí. Desde el 2018 no hay. Veremos cuando es el momento oportuno.

¿Cuándo podría ser?

No puedo asegurar una cosa que no depende de una de las partes solo. Depende de dos.

¿Se ha solicitado ya?

No. Se va a solicitar en el momento procesal oportuno. Es una decisión del Gobierno y que ocurrirá en el momento más adecuado.

Estos días se ha debatido sobre los contactos que mantuvo Koldo con el anterior Gobierno de Aragón en la pandemia. Aunque no se compró ninguna mascarilla a la trama, ¿cree que hubo algo incorrecto o algo ilegal?

Se tiene que explicar toda la contratación que en aquella época difícil hizo el Gobierno de Aragón. He leído en prensa que salían (Ricardo) Mur, el expresidente de la CEOE, y Mayte Pérez (la exconsejera de Presidencia) explicando y contando. Desde Presidencia, si se llevó algún contacto, no fue la contratación. La contratación se haría desde Sanidad o desde Bienestar Social, no desde Presidencia. No tengo opinión. No puedo contestar, porque no tengo datos.

Ya está aprobada la Ley de Amnistía. La DGA anunció un recurso de inconstitucionalidad.

Sí. Cuando se tenga el texto definitivo, empezaremos el recurso. La desigualdad nos afecta a todos y cada uno de los españoles. Y yo creo que corresponde defenderlo a todos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda, comunidades de primera y de segunda. Es que quiebra el estado de Derecho. Esta amnistía encubre una modificación de la Constitución.

Entre sus competencias está la de igualdad. ¿Cómo ha llegado Aragón al 8-M?

Pues comprometidos con la igualdad y con la lucha contra la violencia machista. Pero sobre todo poniendo en valor que el objetivo de igualdad es el único que puede eliminar la violencia sobre la mujer o machista.

¿El pacto del PP con Vox está afectando a las políticas de igualdad?

No. No hay ningún pacto que afecte a la política de igualdad.

Su socio ha pedido la eliminación del Instituto Aragonés de la Mujer. ¿Eso es posible?

Legalmente no es posible. Y realmente tampoco. Somos dos partidos distintos. No se puede pretender que defendamos los mismos postulados. Precisamente los pactos de gobernabilidad vienen por ahí. Disentir en determinadas posturas con Vox no significa una crisis de gobierno. Si no seríamos el mismo partido. Y no lo somos.

¿Violencia intrafamiliar o violencia de género?

Son dos cosas diferentes. Yo no tengo preferencia por ninguna de ellas. Utilicemos la que dice la ley: violencia sobre la mujer. Es la que yo estoy acostumbrada a utilizar.

El pacto de gobierno admite la expresión violencia intrafamiliar.

Pero son diferentes cosas. Una es más amplia, otra es más restringida. Pero utilicemos la que dice la ley, que es la más correcta.

Forma parte del consejo de Administración de la nueva sociedad de la Romareda. ¿Ya no hay vuelta atrás con el proyecto?

Espero que no. Es una exigencia que nos hemos puesto y vamos a dedicarle todo nuestro esfuerzo, capacidad de gestión. No hay obstáculos de momento. Y si los hay, pues habrá que removerlos. Pero el caso es que salga adelante.

¿Habrá participación de las entidades financieras en la sociedad del estadio?

Espero que sí, pero no hay nada cerrado. De momento la sociedad es muy solvente. Con lo cual, la necesidad vendrá un poquito más adelante.

¿Es defendible la supresión de un proyecto como Periferias?

Hombre, yo no puedo opinar sobre lo que hace otra administración pública que tiene autonomía para hacer lo que quiera e invierta en proyectos culturales que para ellos sean relevantes. Mi opinión sería una injerencia.

Pero es la consejera de Cultura. Alguna opinión tendrá.

Y de lo que hace el Ministerio también, pero tampoco lo cuento. Cada administración tiene competencias para hacer su programación cultural. Tampoco opinaría sobre la programación de Alcañiz, ni de Sabiñánigo, ni de Teruel. Ejercito mis competencias, pero no opino sobre lo que otros hacen.

¿Qué prepara Aragón para el bicentenario de Goya?

Queremos hacer algo muy potente para que rendir homenaje a nuestro pintor más internacional. Es una senda a lo largo de todos los años. El año pasado hicimos lo del Aula Dei. Este año también se va a hacer el Goya muralista. Y se trabaja en diseñar un proyecto global hasta 2028.