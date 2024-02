Aragón concederá unos premios para reconocer al colectivo de mayores que se entregarán en octubre

Aragón va a crear unos premios centrados en el colectivo de sénior que se entregarán en octubre, mes en el que se conmemora el Día del Mayor. Se concederán tres galardones al mérito profesional, a la trayectoria personal y al compromiso social, además de un reconocimiento a una entidad que haya destacado por su labor en pro de este colectivo. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico pretende sensibilizar a la sociedad sobre el papel activo que juega este grupo de población, sus aportaciones y necesidades.

Este es uno de los anuncios que la directora general de Mayores, Ana Isabel Berges, ha hecho este martes con motivo de su comparecencia ante la comisión de Bienestar Social y Familia en las Cortes de Aragón.

Respecto al Teléfono del Mayor -900 25 26 26-, ha señalado que se está trabajando en un plan de comunicación para impulsar y facilitar el conocimiento de esta herramienta y también para mejorar el servicio. Así, ha explicado que se ha detectado que este recurso "no es conocido de forma mayoritaria, puesto que no había llegado su difusión a ámbitos esenciales en el entorno del mayor, o no había sido suficientemente efectiva en otros casos".

En el turno de réplica, Berges se ha referido al nuevo convenio que el Departamento de Bienestar Social y Familia va a suscribir con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la Plataforma de Voluntariado de Aragón, pendiente de firma, con el que se quiere dar respuesta a a través de voluntarios a las "necesidades de acompañamiento" que formulan las personas que marcan este número. No ha respondido a la pregunta de la diputada de CHA, Isabel Lasobras, sobre la propuesta de ampliar el funcionamiento del Teléfono del Mayor a las 24 horas en días laborales, ya que actualmente recibe llamadas entrantes de 15.00 a 7.00.

Berges, al frente de una dirección general de nueva creación, ha hecho hincapié en la futura Ley de derechos de las personas mayores y la estrategia para luchar contra la soledad no deseada. Ha recordado que el pasado 14 de febrero se inició el proceso participativo, de reflexión y diagnóstico que cristalizará en el borrador del anteproyecto de ley.

Gran parte de la intervención de la directora general ante los grupos parlamentarios ha estado centrada en la llamada “nueva generación de mayores”: “Esta generación se caracteriza por tener una posición social cada vez más activa”, preocupada por “asumir nuevos proyectos vitales” y por “prolongar una vida autónoma e independiente el máximo tiempo posible”, ha comentado.

Atendiendo a ese cambio, ha defendido que las políticas públicas dirigidas a mayores “deben dejar de ser meramente asistenciales, proteccionistas y por supuesto deben desterrar el paternalismo” para asentarse “en el principio de autonomía y en la capacidad de decidir de las personas mayores, así como en el respeto a la riqueza y pluralidad de sus situaciones y de sus intereses”.

Otra de las prioridades de la dirección general pasa por la seguridad del mayor y prevenir el maltrato y el abuso económico hacia el colectivo a través de “una línea de colaboración interinstitucional” que implica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Fiscalía a través un instrumento que tenga la doble finalidad de informar al mayor con charlas de prevención de situaciones de riesgo y de visibilizar esta problemática ante el resto de la sociedad.