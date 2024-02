Concepción Gimeno, Justicia de Aragón: "No vengo a sacar los colores a nadie, sino a decir lo que pienso con rigor"

¿Qué pensó cuando le ofrecieron el puesto de Justicia de Aragón?

Pues sentí el honor más grande de mi vida. Me impactó. Me llegó al corazón.

¿Dudó en aceptar el cargo?

No. Mi reacción fue de tal intensidad que no tuve dudas. El tiempo mínimo para decir sí.

Tiene el apoyo de los principales partidos. ¿Eso facilita su labor?

Más que facilitar la labor, te da una legitimidad importante ante los ciudadanos. Fue mi única condición, que fuera propuesta con consenso amplio. Y así fue. Eso te da legitimidad, porque la mayoría de los aragoneses representados en las Cortes confían en tu nombramiento.

Es la primera mujer en el puesto.

En la sociedad, durante mucho tiempo, ha habido problemas para dar su sitio a la mujer. Pero es algo que ha cambiado muchísimo y de manera rápida. En el ámbito de las responsabilidades públicas, Aragón es puntero. Los aragoneses están manifestando su voluntad de hacer efectivo el derecho de igualdad en la mujer, en las responsabilidades públicas y en todo.

¿El Justicia debe ser el Pepito Grillo de las instituciones? ¿Aspira a eso?

No. Las cosas se pueden decir sin sacar los colores ni ser Pepito Grillo. Vengo a decir lo que pienso con rigor y lo que entienda que no funciona bien, así lo diré. Llevo 30 años diciéndole a las personas que han sido mis justiciables sí o no. Y se ha intentado hacer siempre con el mayor razonamiento, con la mayor explicación de por qué se toma una decisión. Pero no es necesario tener una actitud de sacar colores a nadie.

¿Las administraciones dan la espalda al ciudadano?

En ocasiones las administraciones no deciden conforme a lo que quiere el ciudadano, a veces con razón y otras sin ella. Cuando deciden sin razón, no sé si la frase es dar la espalda al ciudadano, pero no están atendiendo a una expectativa de derecho legítima.

Como juez tenía capacidad coercitiva y ahora no. ¿Eso limita la influencia de la institución?

Para nada. Esa peculiaridad hace grande a la institución. El Poder Judicial es el Poder Judicial y el Justicia de Aragón es otra cosa. Es un ámbito de autoridad moral que se consigue a través del esfuerzo, del buen hacer, de la entrega a los aragoneses y de responder al cariño inmenso que tiene la figura.

Concepción Gimeno, en su despacho momentos antes de la entrevista. Oliver Duch

¿Cuál va a ser su sello?

Para mí es la defensa y la protección de los aragoneses, en especial de los vulnerables, de los que no creo que pueda hablarse como una lista cerrada.

¿A qué se refiere?

Manejamos conceptos o categorías de estas personas o de estos colectivos y a veces nos olvidamos de otros que están sufriendo situaciones que también se pueden calificar como tales. Se habla de la brecha digital, pero no solamente afecta a los mayores, sino también a personas de cualquier edad con menos posibilidades, con menos formación.

¿Qué es lo que más le preocupa?

Lo que más me preocupa es el tema de la sanidad y concretamente la salud mental. La salud mental hace a una persona muy vulnerable.

¿Los servicios de sanidad no están dando respuesta a los problemas de salud mental?

La respuesta no es suficiente. Hay que tomar medidas en muchos ámbitos. Los medios son escasos, mucha gente necesita acudir a la sanidad privada, que es carísima. Es aquí donde vamos a actuar, a ver cómo podemos mejorar esto y sobre todo crear una red de apoyo. Una persona en estas circunstancias necesita sentirse en primer lugar apoyada.

La sanidad es uno de los principales motivos de queja en los últimos informes del Justiciazgo. ¿Los problemas son crónicos o tienen cura?

Vienen de tiempo. ¿Cura? Cura puede haber, pero el camino va a ser largo. Lo que tenemos que hacer es ir tomando medidas que puedan solucionar y mitigar los problemas que existen.

Uno de los asuntos de actualidad es la inmigración, con el debate de los menores que llegan de Canarias. ¿Cómo se debería actuar?

Tenemos normativa absolutamente clara sobre la cuestión, directivas comunitarias o jurisprudencia reiteradísima de los tribunales. Es en ese ámbito donde creo que hay que mantenerse.

Hace unos días decía el líder de Vox, Santiago Abascal, que «ni uno más» en referencia a los menores migrantes.

Yo tomo nota de lo que digan las Cortes, pero nosotros analizamos los problemas desde otra perspectiva. La política para el Justicia de Aragón queda aparte. Afrontaremos los problemas desde el punto de vista jurídico y social.

Durante la etapa anterior la institución hizo especial hincapié en la atención a las personas mayores solas y se creó un observatorio. ¿Se va a mantener?

Por supuesto. De este enorme esfuerzo partiremos y ahí profundizaremos y ampliaremos, porque la soledad es algo transversal. Hoy en día, solos no sólo están los mayores. Es un tema de una sensibilidad enorme y de una vulnerabilidad aplastante, pero hay mucha gente sola. La enfermedad también y, concretamente, las enfermedades mentales llevan a una enorme soledad.

Habló en su toma de posesión de facilitar consensos. ¿Lo ve posible en un tiempo de tanta polarización política?

No sé si es fácil, pero se intentará. Y por supuesto habrá que ver cada caso. El Justicia está para entresacar puntos de encuentro en el debate y en la discusión.

¿El Justicia puede ejercer una labor de mediación cuando haya una gran controversia?

La cuestión política queda aparte. Nosotros hablaremos de problemas concretos y de materias concretas, como le digo, de actuaciones administrativas, no de política.

Deja el Poder Judicial con una disputa política por la renovación de los órganos de gobierno y quejas por su lentitud.

Es verdad que tiene muy mala prensa. Los jueces de a pie hacen un trabajo serio, profundo, meditado. Son los que de entrada dan solución a lo s problemas y concretamente en Aragón lo hacen en un periodo muy razonable. Eso está en las estadísticas y se puede contrastar. En cuanto a lo demás, eso entra dentro del ámbito político. Siento que las cosas no se produzcan con la normalidad y celeridad necesaria.

¿Va a mantener la figura del lugarteniente?

En mi equipo no hay lugarteniente. Está en la norma, es una posible figura, pero mi equipo tiene tres pilares que son la secretaria general, la directora del gabinete de comunicación y el asesor jefe. Creo que este organigrama es el que puede funcionar.

Citó a uno de sus antecesores en su toma de posición, Fernando García Vicente, que fue Justicia 19 años. ¿Cuánto tiempo debería estar en el cargo?

No tengo contestación. Yo solo digo que solamente estaré el tiempo que considere que soy útil a la sociedad aragonesa. Le doy mi palabra.