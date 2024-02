El cambio en el calendario escolar de Semana Santa 2024 en Aragón da la sorpresa a los padres

El curso escolar 2023-2024 avanza inexorable en Aragón. La primavera está a la vuelta de la esquina y, quien más quien menos, tiene el ojo puesto en las próximas vacaciones de Semana Santa. El mejor momento para una escapada a la montaña o a la playa de varios días y para eso hay que saber qué días son festivos y en el caso de la Semana Santa no es fácil porque cambian cada año.

Este 2024 la Semana Santa cae algo más adelantada que en otras ocasiones: Jueves Santo es el día 28 de marzo y el Domingo de resurrección el 31 de marzo. Esta fecha temprana condiciona el calendario escolar y las vacaciones de los niños y profesores. ¿Cuándo tienen fiesta los colegios?

Qué días tienen vacaciones los colegios en Semana Santa

La Pascua de Resurrección es el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Este día condiciona el calendario escolar porque los días de vacaciones son después si la Pascua cae en marzo y antes si cae en abril. Esto es un problema para la conciliación de las familias.

Este año 2024, el Domingo de Resurrección es el último día de marzo casi 10 días más tarde que en 2023, lo que supone un cambio en el orden de los días de vacaciones escolares que puede descolocar a los padres.

El calendario escolar del curso 2023-2024 en Aragón se fijó hace varios meses y marca que los días no lectivos son después de Pascua. El primer día de fiesta será el Jueves Santo 28 de marzo y el último día sin clase será el 7 de abril. Así, los profesores y los alumnos volverán a clase el día 8 de abril.

Por qué cambian las vacaciones escolares en Semana Santa

En Aragón,"cuando la Semana Santa cae en marzo, como este año, los días no lectivos que se da a los niños es la semana de después, y cuando cae en abril, los días de vacaciones escolares coinciden con la Semana Santa, propiamente dicha, más el lunes de Pascua, en función del calendario escolar. Esto se hace así para compensar los trimestres”, explican desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón. De esta forma quedan los trimestres más equilibrados. "Si no se compensase, quedaría un segundo trimestre de casi cuatro meses y un tercero de apenas do".