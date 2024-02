Vacaciones escolares: ¿por qué unos años coinciden con la Semana Santa y otros son los días posteriores?

Las vacaciones escolares de Navidad acaban de terminar hace apenas 3 semanas y los padres aragoneses ya tienen la mirada puesta en el siguiente periodo no lectivo, que este año se adelanta: las vacaciones de Semana Santa. Aún quedan casi dos meses para que lleguen, sin embargo a muchos les ha pillado por sorpresa saber que, como este año la Pascua es en marzo en lugar de en abril, las vacaciones de los niños también se anticipan. Pero, ¿por qué la Semana Santa no cae siempre en la misma fecha?

La distribución del calendario escolar se lleva a cabo meses antes de que comience el nuevo curso y en el caso de la Semana Santa, se tiene en cuenta cómo cae ese año la festividad religiosa. Es el único periodo festivo que se mueve de un año para el otro dependiendo de la Luna y sus ciclos. El punto de partida para calcularla es el Domingo de Resurrección, que tiene que coincidir con el domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte.

La Semana Santa es el único periodo festivo que se mueve de un año para el otro dependiendo de la Luna.

Este hito celeste no tiene una fecha fija debido a que las lunas llenas se suceden cada 29,5 días. Este ciclo no se ajusta estrictamente a nuestro calendario mensual por lo que la fecha de esa primera luna llena de primavera puede variar hasta casi un mes de un año para el otro, atrasando o adelantando la Semana Santa en función de la misma.

Un calendario escolar móvil

En esta ocasión, esa primera luna llena de primavera saldrá el lunes 25 de marzo, por lo que el Domingo de Resurrección se ha fijado en el siguiente domingo, el día 31 de marzo. Una vez establecidas las fechas, el calendario escolar en Aragón asume esta misma regla para fijar las vacaciones escolares en este periodo.

“Nosotros somos partidarios de que el calendario escolar no tuviese que estar ligado a las tradiciones religiosas, pero si tiene que ser así, creemos que las vacaciones de Semana Santa deberían coincidir con los días santos y no ponerlas los días posteriores, como ocurre este año. Eso supone un trastorno importante para muchas familias porque es una semana en la que no hay ningún día festivo y se van a tener que buscarse la vida”, lamentan desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, Fapar.

"Supone un trastorno para muchas familias que van a tener que buscarse la vida".

Si cae en marzo, las vacaciones son después

Ese es, precisamente, el otro punto importante que tienen que tener en cuenta las familias. Y es que la elección de los días no lectivos en Semana Santa tiene mucho que ver con el mes en el que cae la festividad. Así, en Aragón: “cuando la Semana Santa cae en marzo, como este año, los días no lectivos que se da a los niños es la semana de después y cuando cae en abril, los días de vacaciones escolares coinciden con la Semana Santa, propiamente dicha, más el lunes de Pascua, en función del calendario escolar. Esto se hace así para compensar los trimestres”, explican desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

"Si no se compensase quedaría un segundo trimestre de casi 4 meses y un tercero de apenas 2".

“Es una decisión que se tomó para equilibrar los trimestres de cara a la planificación escolar”, señala Teresa Hernández, presidenta del sindicato independiente de docentes de la Escuela Pública ANPE Aragón. “Si la primera evaluación termina con las vacaciones de Navidad y en enero comienza el segundo trimestre, los años en que la Semana Santa cae en abril y las vacaciones no son hasta entonces, queda una evaluación demasiado larga. Son casi 4 meses, frente al tercer trimestre que quedaría demasiado corto -apenas dos meses-”, argumenta Hernández.

“Por ese motivo, los años en los que la Semana Santa cae en marzo se retrasan unos días las vacaciones y cuando cae en abril, se ajustan a la semana festiva. Así no queda un trimestre muy largo y otro muy corto”, justifica. “Porque de un año para otro, la diferencia de estas fechas puede ser de hasta 15 días”, añade.

Problemas de conciliación

Es el caso de este curso escolar, al caer la Semana Santa en marzo los días no lectivos empezarán el Jueves Santo, que este año cae el 28 de marzo, y se prolongarán toda la semana posterior, es decir, hasta el viernes 5 de abril, en lugar de comenzar, como en otras ocasiones en que la Semana Santa cae en abril, el viernes previo y terminar el lunes de Pascua.

De esta manera, este año, los niños tienen toda una semana posterior a los días santos sin clases. Algo que supone más de un quebradero de cabeza para la organización familiar. “Nos supone un trastorno importante porque no podemos contar con los abuelos esa semana y me voy a tener que coger vacaciones para quedarme con el niño. Si hubiese coincidido con la Semana Santa hubiese sido más fácil conciliar porque hay más días festivos”, dice Lara Díez, una zaragozana que tiene un niño de 4 años.

“La otra opción es apuntarlo a colonias que, de momento, no lo barajo porque supone un mayor desembolso económico”, añade. “Me da la sensación de que de esta manera tiene más días de vacaciones. Pero me pasa lo mismo con el puente de San Jorge o con la Cincomarzada. Me tendré que coger días en el trabajo para cuidar del niño porque en mi puesto no es posible el teletrabajo”, continúa esta progenitora que trabaja en un laboratorio de análisis. “Y como el famoso permiso de las 8 semanas todavía no es retribuido, no me planteo cogerlo. Si, a partir de agosto, empieza a serlo ya haré uso de él”, afirma Díez.

"Creo que si las vacaciones fuesen durante la misma Semana Santa podríamos arreglarnos mejor".

“Nosotros necesitaremos ayuda externa para que se quede con los niños porque aún son pequeños para ir a colonias, por lo que nos tocará desembolsar bastante dinero los 5 días laborales que no tienen colegio y pagar a una niñera”, apunta, por su parte, Miriam Martín, madre de unos mellizos de 3 años “Creo que si las vacaciones fuesen durante la misma Semana Santa, podríamos arreglarnos mejor”, señala.

Otros progenitores tirarán de abuelos o los llevarán a campamentos, colonias urbanas o al pueblo con algún familiar mientras ellos trabajan. Y es que “poner las vacaciones de Semana Santa fuera de los días santos implica más problemas para las familias que van a necesitar más conciliación", aseguran desde Fapar, "Creemos que este año habrá más colegios que ofrezcan el programa ‘Abierto por vacaciones’ en estas fechas, porque va a haber más demanda”, aseguran. “Hay mucha gente que, por su puesto de trabajo, no pueden cogerse días para conciliar. Sería más fácil si coincidiese con la Semana Santa”, insisten.