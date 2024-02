PP y Vox reúnen la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno tras semanas de tensión

Después de semanas de tensión, PP y Vox mantendrán un encuentro mañana para analizar el grado de cumplimiento del pacto de Gobierno. Así lo ha anunciado el vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, que se ha negado a hablar de crisis en la colación y ha preferido asumir que hay que “limar asperezas”.

El conflicto está en la política de inmigración del Gobierno de Aragón. Mientras el propio Nolasco advertía que Aragón no iba a facilitar la entrada de inmigrantes ilegales, el presidente, Jorge Azcón, le corregía y decía no solo que se iba a cumplir la ley, sino que esa competencia no era de Vox sino del PP. En este contexto, el propio líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, reclamó la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

“La ley de extranjería lo que dice es que los inmigrantes ilegales tienen que ser expulsados”, ha zanjado este martes Alejandro Nolasco. El vicepresidente ha aclarado que lo que él dice que es el Gobierno de Aragón “no va a facilitar la entrada de inmigrantes ilegales en la comunidad”, pero ha asumido que se trata de “una competencia nacional”.

“Una cosa es que tengamos que acoger una serie de inmigrantes ilegales porque lo manda así el Ministerio competente, pero otra que nos ofrezcamos los primeros y que vayamos corriendo a decir: ‘Tranquilo, que Aragón se va a prestar a acoger inmigrantes ilegales solo para que el señor Feijóo lo pueda decir en un mitin de campaña, que realmente era el objetivo”, ha dicho. Nolasco ha asumido que PP y Vox “son dos partidos distintos”. “Vamos a intentar llegar a un acuerdo y intentar limar a asperezas”.

Aunque ha asumido que existe “una discrepancia” con la inmigración, el vicepresidente ha indicado que “la mayor parte” del pacto entre PP y Vox “se está cumpliendo”. “Realmente lo que decía el pacto es que no se va a colaborar con las organizaciones que trafiquen con seres humanos. Claro, cuando se dice eso, se refiere a las ONG, que a veces daban dinero a organizaciones que hacían esto, pero también a las ilegales”, ha afirmado. “Es una fricción, es una discrepancia, que vamos a solucionar como en las personas civilizadas, en una reunión y hablando”, ha zanjado Nolasco.