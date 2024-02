Hilary Adli: "Centrarnos solo en mejorar PISA es un verdadero error"

Desde su posición como experto educativo, ¿cómo se ve resultado del informe PISA?

Este estudio se centra no en los conocimientos que tienen los estudiantes sino más bien en su aplicación en contextos reales. Entonces, los resultados deberíamos tratarlos con mucha precaución y cautela porque al fin y al cabo, y no solamente en España sino también en otros países del mundo, están desafiando o poniendo en cuestión prácticas que llevan mucho tiempo arraigadas en el sistema. Al final, el objetivo del estudio PISA es tener datos comparables para poder mejorar las políticas educativas y también los resultados. Pero, ¿quién elige los colegios? ¿Y a los estudiantes? Incluso se dice que en algunos países tienden a elegir los mejores colegios y, por lo tanto, los datos serían incomparables.

¿Preocupan los resultado del último informe?

Depende mucho de la perspectiva desde la que se mire. Desde mi perspectiva, yo considero que si los datos no son válidos y no son fiables, pues entonces no, no deberíamos preocuparnos. Al final están dando una imagen muy distorsionada. Además, me gustaría hacer hincapié en que los datos de estos resultados constituyen solamente una parte de una historia mucho más compleja, así que si de verdad queremos hacer mejoras y que las decisiones puedan tener un verdadero impacto, entonces hay que tener una panorámica mucho más real y sobre todo hablar con los directores de los centros. Me gustaría utilizar el ejemplo de Reino Unido a modo de advertencia, porque sabemos que los resultados del informe PISA en España han llegado los titulares diciendo que han sido nefastos, pero en realidad en algunas regiones de España las puntuaciones han sido más altas que la media. En Reino Unido sí que es cierto que en los últimos 10 años hemos subido en el ranquin, pero en realidad hemos bajado en los resultados de los colegios.

Pedro Sánchez ha anunciado un plan de choque para mejorar estos resultados. ¿Lo ve adecuado?

Creo que centrarnos únicamente en mejorar los resultados del informe constituye un verdadero error, porque al final hemos visto que la validez y la fiabilidad de los resultados PISA es algo que se está poniendo en entredicho. Además habría que interpretarlos con más precaución. Centrarnos solo en mejorarlos no es una recomendación que daría.

¿Y qué recomendaría para mejorar el sistema educativo?

La primera recomendación sería que los líderes y los responsables políticos se centren en la calidad de la enseñanza, porque eso verdaderamente puede marcar la diferencia. Hacer todo lo posible para mejorar la calidad del profesorado, especialmente, formar, motivar, inspirar y monitorear a los docentes. Otra recomendación sería que los responsables políticos confíen mucho más en los equipos directivos de los centros. Estos a su vez tienen que confiar y valorar al profesorado que tienen en sus colegios para que así también pueda aumentar la relación de confianza entre ambas partes. Además, hay que mejorar, sin duda, el bienestar no solo del profesorado sino también de los estudiantes, la forma en la que se les enseña y se debería apostar por reducir la burocracia en los centros educativos.

¿Cómo debería ser el trabajo desde los colegios e institutos?

Los equipos directivos no deberían trabajar de manera aislada, sino que lo que tienen que hacer es colaborar con otros directores dentro de la misma área geográfica para así conseguir mejores resultados. Por ejemplo, en el programa donde yo estoy como facilitadora, Educaixa, hay distintos grupos donde hay una colaboración entre expertos y donde se teje toda una red de apoyo. Todos sabemos que cuantas más voces, mejor y más impacto vamos a poder tener.

¿Cree que se debería dar más autonomía a los equipos directivos?

Sí, por supuesto. Si se les diera mucha más autonomía para poder formar y desarrollar al profesorado sería algo maravilloso. Al final, cada colegio, cada comunidad, cada contexto es diferente y, obviamente, si comparas los datos de una ciudad como Londres o cualquier otra ciudad con los datos de colegios pequeños y rurales, son sencillamente incomparables. Se ha demostrado, según las investigaciones, que los colegios donde hay un mayor nivel de confianza relacional entre el profesorado y los directores han tenido resultados tres veces mejores que esos colegios donde hay un bajo nivel de confianza. Entonces aquí se debería aplicar el mismo principio a los políticos, es decir, tendrían que confiar muchísimo más en los directores.