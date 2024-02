Día Internacional del Síndrome de Asperger: "Aún hay muchos tópicos que rodean nuestra peculiaridad"

Guillermo Pardo tiene 33 años, estudió realización de audiovisuales y espectáculos en el CPA Salduie y de niño le diagnosticaron síndrome de Asperger. Por las mañanas asiste al programa especializado para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) mayores de 18 años de Atades en el colegio especial San Martín de Porres de Zaragoza.

Es una de las voces del programa radiofónico ‘Dando la vuelta’ de Radio Topo que lleva adelante junto a Pablo y José María bajo la coordinación de Jorge Martín, trabajador social de la Asociación Asperger Aragón, encargado de este taller en el que encuentran un medio para expresarse y hablar de temas que les interesan, sobre todo culturales.

El último programa lo han dedicado al Asperger y "otras peculiaridades". Porque no le gusta hablar de "trastornos". "Aún hay muchos tópicos alrededor de nosotros, y la gente piensa que somos como el ‘Joker’ o personas bipolares o con esquizofrenia", cuenta.

Se expresa con muchas referencias cinematográficas, es un gran aficionado. Considera que series como ‘The Big Bang Theory’ llevan a pensar equivocadamente que todos los síndrome de Asperger son como el que padece el carismático personaje Sheldon Cooper. Él se ve mejor reflejado en series como ‘Bright Minds’, protagonizado por una mujer autista que trabaja discretamente como archivista para la policía de investigación criminal y conoce cada archivo que ha pasado por sus manos, o ‘Rain Man’.

Por eso, en el día internacional del Asperger que se celebra este domingo pide que nadie se sienta incómodo ni tenga miedo a acercarse a ellos y darles la oportunidad de conocerlos. "Cada uno somos un mundo, una historia, como cualquier persona, por eso es importante hablar de tú a tú, plano contraplano, como en las películas, y escuchar lo que cada uno tenga que contar", asegura.

Guillermo aún se pone nervioso cuando recuerda el acoso que sufrió en el colegio, prefiere no hablar de él. De sí mismo dice que "controlar las emociones" y "las relaciones sociales" son su "talón de Aquiles" y en su día a día no se lleva bien "con la incertidumbre y los cambios". El confinamiento, aunque podía salir a la calle, y la pandemia de covid le marcaron demasiado y siente que aún no se ha recuperado del todo de "ese tiempo de barbecho".