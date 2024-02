Día Internacional del Síndrome de Asperger: "Pedimos que se visibilice y que se favorezca el acceso al mercado laboral"

Este domingo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una fecha clave para recordar las reivindicaciones de los afectados, que pasan por contar con el apoyo suficiente y las herramientas adecuadas para su día a día y, sobre todo, para su acceso al mercado laboral, dada la elevada tasa de paro que se observa.

La Asociación Asperger Aragón, que ha celebrado este sábado sus 20 años de actividad y reúne a unas 320 familias, nació con el objetivo de ayudar, prestar orientación y promover el reconocimiento de las personas con este síndrome, recuerda su presidente, Rafael Calvo. Solo el año pasado atendió más de 700 demandas de información y orientación.

La sede de la asociación, en el paseo de Longares de Zaragoza, ha acogido un reconocimiento a quienes facilitar la creación de la entidad así como a quienes la han impulsado y a las propias familias que la han hecho posible: Eduardo Guillén, como primer presidente; María Frontera y Ramón Cuesta, por su apoyo en la creación de la entidad; y Pedro Ruiz, jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico, por su labor de asesoramiento. También ha habido un recuerdo para la primera junta que acompañó a Guillén, compuesta por Francisco Casanova, Pablo Lavilla, Esperanza Lázaro, Yolanda Miguel y Cristina Vega -ya fallecida-, y para otras dos personas muy ligadas a la puesta en funcionamiento de las actividades de los grupos de habilidades sociales, ocio y tiempo libre. Este domingo, Día Internacional del Síndrome de Asperger, las Cortes de Aragón iluminarán el Palacio de la Aljafería de color azul.

Un momento del acto celebrado este sábado por la Asociación Asperger Aragón. Asperger Aragón

El presidente de Asperger Aragón ha destacado el relevante papel de la asociación en poner un “foco” en las personas Asperger/TEA y “en sus fortalezas y dificultades, que son a menudo invisibles”: “Es justo admitir que este avance se ha producido, pero con frecuencia se transmite una imagen edulcorada que dista mucho de la realidad cotidiana que viven las personas con Asperger".

En este sentido, ha indicado que “es indispensable contar con los apoyos necesarios tanto en las etapas tempranas como durante su trayecto por el sistema educativo, pero sobre todo en el acceso al empleo", el gran hándicap con que cuenta el colectivo, ya que las tasas de paro son muy elevadas. En este sentido, el presidente ha hecho un llamamiento a instituciones, empresas y administraciones para que refuercen su implicación para ayudar a las personas con este síndrome y a sus familias: "Hemos andado mucho, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer".

¿Qué es este síndrome?

Este domingo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger porque este día de 1906 nació Hans Asperger, un psiquiatra y pediatra austriaco que en 1944 identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños, a los que llamaba ‘pequeños profesores’, debido a su habilidad para hablar de sus intereses favoritos con gran detalle.

El doctor José Luis Peña, neuropediatra y jefe de sección de las consultas externas del Hospital Infantil, explica que el síndrome de Asperger se considera un autismo de alto funcionamiento: “Tienen capacidad de lenguaje verbal y de aprender y ser autónomo. Son niños que tienen un lenguaje verbal que suele ser bueno, y a veces brillante, pero no siempre con una intención comunicativa, no tienen habilidad para establecer relaciones sociales, no se les da bien el deporte”. “En ocasiones, aclara, les cuesta entender las bromas y los dobles sentidos”. “Pueden tener habilidades académicas correctas, aunque en ocasiones en el colegio pueden aburrirse si no son temas de su interés, tienen tendencia a ser más movidos o a reaccionar de forma impulsiva cuando las cosas no son como ellos creen que deberían ser”, resume el neuropediatra del Hospital Miguel Servet. Y tienen, en general, una gran memoria visual, así como intereses restringidos, que pueden ser muy variados.

Por la consulta de Neuropediatría del Servet han pasado, desde su creación, en mayo de 1990, más de 300 niños a los que se les ha diagnosticado con este síndrome. Las familias que detectan alguna señal acuden, por lo general, al pediatra de su centro de salud quien, a su vez, deriva a los menores a las unidades de salud mental infanto-juvenil o a la consulta de Neuropediatría.

Para el doctor Peña, hay veces que “los progenitores o algún familiar directo pueden tener algún rasgo Asperger y el comportamiento del niño no llama tanto la atención”. De hecho, es cuando acude al cole cuando los profesores suelen detectar lo que ocurre. “Hay más Asperger de lo que creemos”, indica.

Datos de la asociación

Asperger Aragón surgió en 2004 con el objetivo de promover el bien común de las personas con Síndrome de Asperger y TGD, socios, hijos o tutelados de asociados, a través de actividades de todo tipo, atención especializada, unidades de capacitación para el trabajo, talleres, asesoramiento sobre problemas generales de Síndrome y, en general, de la representación y defensa de los intereses de las personas con Síndrome de Asperger y TGD ante toda clase de organismos, tanto nacionales como internacionales.

Entre los servicios que ofrece está la orientación familiar, laboral y educativa, el diagnóstico, la formación, grupos de ocio, actividades de habilidades sociales, terapia familiar, campamentos de verano o escuela de padres.