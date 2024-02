El aragonés al frente del submarino S-81: “Ha sido el mayor reto para la construcción naval de la historia de España”

¿Qué hace un aragonés que procede de Muniesa en un submarino?

Mi familia es de Muniesa (Teruel), donde viví hasta los 4 años, pero nací en Zaragoza (en 1981), donde estuvimos en el barrio de San José y el Actur. Cuando era adolescente me entró un sentimiento patriótico y me abrió la posibilidad de ser militar. Me informé a través de un oficial que era amigo de mi padre. Preparé la oposición en la academia Proa. Pedí Guardia Civil, Ejército de Tierra y Armada. Aprobé y contaba que iba a Tierra; hasta lo celebré, pero desde Proa me dijeron que me tocó la Armada. Al principio quería ser militar pero no marino, pero mi madre me animó a probar. Fui a Marín, en Pontevedra, donde está la Escuela Naval Militar, no había visto un submarino en mi vida hasta que trajeron uno antiguo en su cruzada de despedida. Me cautivó el halo de misterio que tiene y dije que quería probarlo.

¿A qué edad ingresó en la Armada?

Ingresé con 20 años en la Armada y salí a los 25 de la Academia. Estuve un año en una fragata en Ferrol (La Coruña) y me salió el curso de submarinos, lo hice y llegué a Cartagena (Murcia), donde también está la base. Me casé ese mismo año (con una chica gallega, tengo cinco hijos) y mi vida submarinista fue cogiendo experiencia.

Ha conocido desde los antiguos S-70 y ahora está en el moderno S-81…

Estuve en los submarinos S-70 desde 2009 hasta el 2015.

¿Qué evolución ha vivido con el nuevo S-81 y ser nombrado capitán de corbeta?

El hecho de que me hayan dado el mando del S-81 es un privilegio y un honor. Soy la envidia de cualquier submarinista al ser el primer comandante del primer submarino de esta nueva clase. He hecho la transición de la clase S-70, que es muy veterano y analógico, a uno extremadamente tecnológico y de lo mejor que hay en el mercado.

¿Cuáles son las novedades fundamentales del nuevo submarino Isaac Peral?

El salto tecnológico ha sido muy grande. Lo más importante es que tiene un sistema integrado de control de plataforma que permite operar a distancia todos los sistemas del buque, que son muy complejos. Eso reduce el número de personas que pueden ir dentro, con un punto de automatización muy elevado.

¿Qué supone este gran cambio para los submarinistas?

No era habitual en los submarinos porque la seguridad es vital al estar en un medio hostil, en las profundidades. Que descanse el control de la plataforma y la seguridad del submarino en un software o un sistema de tecnología choca con un submarinista. Pero hemos visto que ese sistema está altísimo de cualidades y capacidades.

El capitán de corbeta Manuel Corral Iranzo (Zaragoza, 1981), ante el submarino Isaac Peral S-81 en Cartagena (Murcia). Armada

¿Cómo afecta esto a las armas defensivas que llevan?

El salto tecnológico afecta a la capacidad de lanzamiento de armas. Los submarinos de antes podían lanzar minas y torpedos, pero ahora podemos hacer eso y, además, lanzar misiles. Utilizar otro arma de carácter estratégico facilita que desde los S-80 podrán tirarlos contra barcos de superficie y objetivos en tierra. Esto da una capacidad estratégica a la defensa nacional. Con los torpedos también hay un cambio tecnológico brutal respecto a los de la anterior clase (S-70) porque casi triplica el alcance y tiene muchas capacidades operativas nuevas.

¿Pueden llevar seis tubos para los misiles?

Tiene seis tubos pero se pueden almacenar hasta 18 armas.

¿Cuántos submarinistas entran ahora como máximo?

El dato estimativo es que 40 personas van a manejar el submarino, aunque tenemos que ajustarlo. En total somos 53 porque así hay más gente formada para los nuevos submarinos para permitir las conciliaciones por tener hijos o si se van por ascensos y no quedarse corto de personal.

"Este submarino está a la altura de la industria aeroespacial"

¿Cómo está siendo la fase de pruebas?

Mi experiencia es contar cómo hemos hecho las pruebas del prototipo (S-81), el primero de una nueva serie de un astillero que por primera vez diseña un submarino. Es complejo y han sido muy exigentes porque, en parte, era arriesgado. Hay que ir progresivamente, llevarlo hasta unos límites y ha salido bien. Las salidas de pruebas son exigentes y tienen que hacerlas en el astillero (Navantia) antes de la entrega (al Ministerio de Defensa), que fue el pasado 30 de noviembre. Las pruebas se hacen cerca de Cartagena; es una salida breve de un día y volvemos de noche. El objetivbo era ver si responde a lo que les había pedido y qué cosas se deben arreglar.

Ha venido a su Zaragoza natal para dar una charla en la antigua Capitanía…

He hablado sobre el proceso que hemos seguido para que el submarino sea operativo en la defensa nacional. El cronómetro empezó el 30 de noviembre, al recibirlo, y se prolongará entre un año y año y medio. Se hacen varias pruebas y ajustes para ver si cumplen una evaluación operativa con los requisitos reclamados. Hay que hacer un crucero de resistencia con unas condiciones de navegación prolongada y comprobar que no da problemas.

¿Qué capacidad de inmersión tienen?

El límite de inmersión sin hacer escalas pueden ser 44 días. Pero lo principal es que esa capacidad y la autonomía dependen más de los víveres que del combustible. Cuando hagamos ese crucero de resistencia durará unos dos meses y se harán escalas en puerto para descansar y enseñar el submarino. Al final, se realizará una calificación operativa después de haber visto que la plataforma responde para lo que se quería y comprobar si podemos manejarlo en un escenario de alta intensidad o una misión.

¿Este submarino pone a España en primera división?

Este submarino ha sido el mayor reto para la construcción naval de la historia de España. Está a la altura de la industria aeroespacial, hay protocolos que se utilizan tanto en submarinos como en la NASA. La navegación submarina es muy compleja por los riesgos inherentes que acumula. Estar en el selecto club de los diez países que son capaces de construirlo le da a España una independencia estratégica. Es un arma esencial para la defensa nacional. Hay muchos países comprando sus submarinos e intentando tener esta capacidad.