Los balnearios de Aragón inician la temporada reclamando que se actualicen los precios del Imserso

La nueva temporada de balnearios en Aragón llega con una vieja reivindicación: la actualización de los precios de las plazas conveniadas con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Gobierno central. Con una previsión de ocupación que ronda el 70%, desde la Asociación que agrupa al sector en las tres provincias valoran que el importe que se abona en la actualidad es "inadmisible" porque "se trabaja a pérdidas". El programa de Termalismo a nivel estatal tiene vigencia hasta 2025 y confían en que, si no es antes, sea entonces cuando se llegue a una cantidad justa.

"No se puede seguir así, porque no es rentable. Nos cuesta dinero y eso para una empresa no es sostenible. Por lo que aguantaremos dos años y dependiendo de las condiciones del nuevo programa ya veremos quién lo firma o si se reducen las plazas", valora José Frach, responsable de Balnearios de Aragón. Desde esta entidad, detallan que, en total para la temporada 2024, entre todos los centros, hay unas 845 habitaciones repartidas por todo el territorio, con una afluencia de un 47% de usuarios del Imserso y el resto de particulares, dando empleo a más de 420 personas.

Frach recuerda que "todos los balnearios se encuentran en zonas rurales, con todo lo que eso supone: dar trabajo y vida a muchos pueblos, con 200 o 300 habitantes". Durante estos días, la gran mayoría de instalaciones -salvo las del de Panticosa que abre durante todo el año- se encuentran ultimando detalles, arreglos y obras menores para llegar a abrir en las próximas semanas, y con el objetivo de la Semana Santa como punto de referencia. En el caso del Balneario de la Virgen, en Jaraba, la apertura se realizaba este pasado viernes, con unas previsiones positivas.

"En 2021 fue un desastre por las medidas del covid, en 2022 recuperamos el nivel de los años previos a la pandemia, en 2023 fue un año histórico y confiamos en repetirlo este 2024", valora Javier Zarzosa, gerente de las instalaciones desde hace cinco años. En este centro, cada año destinan un esfuerzo presupuestario importante para la puesta a punto, que incluye repintados y trabajos de albañilería, electricidad y fontanería. En la actualidad trabajan 35 personas de manera indefinida, más algunas contrataciones puntuales: "Es muy difícil encontrar personal, especialmente en restauración", indica.

Para este año, el establecimiento ha abierto un centro de medicina estética "centrado en la salud de la piel" y en el futuro más inmediato tienen en mente la segunda fase de renovación integral de las instalaciones para convertirse en alojamiento de cuatro estrellas.

La apertura del balneario de la Virgen en Jaraba es la primera en la Comunidad de Calatayud, donde se concentran la mayoría de centros de aguas termales. En esta zona, está previsto que el hotel balneario Alhama de Aragón abra el 16 de febrero, el de Paracuellos de Jiloca y Termas Pallarés el 1 de marzo y Sicilia todavía no ha puesto fecha concreta.