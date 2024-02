El PSOE exige explicaciones a Chueca por "la fuga" de Maersk de Mercazaragoza

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, reclama explicaciones a la alcaldesa, Natalia Chueca, por la "fuga" de la naviera Maersk, que ha renunciado a construir su gran almacén en Mercazaragoza. Ranera ha considerado este viernes un “tremendo varapalo” para la ciudad la renuncia de la segunda compañía del sector a nivel mundial y ha censurado que el grupo municipal del PP lo haya "ocultado" durante dos meses.

Por ello, exigirá información detallada en el consejo de administración de Mercazaragoza, convocado para el próximo lunes, en cuyo orden del día se debatirá la incautación de la garantía depositada por la empresa, 70.000 euros, y la posible adopción de otras medidas legales. El contrato de arrendamiento se firmó en noviembre de 2022 y englobaba 42.000 de los 60.000 metros cuadrados de la ampliación de la plataforma agroalimentaria, donde anunció una gran almacén frigorígico y seco, estratégico para impulsar la vecina Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ). La inversión alcanzaba los 20 millones y se preveía crear un centenar de empleos.

Como ha informado HERALDO, la filial logística de la naviera, Maersk Logistics & Services Spain, comunicó su renuncia el pasado 11 de diciembre a través de un burofax en el que no daba ningún tipo de explicación y se limitaba a trasladar la "lamentable decisión de desistir del proyecto". En una posterior reunión, la compañía se justificó en la "compleja coyuntura internacional" y apuntó que no era la única inversión afectada en España.

La portavoz socialista ha trasladado su indignación por la decisión de "ocultar" esta información al consejo de administración celebrado solo siete después. "Y hasta ahora, se nos sigue ocultando toda la información. El lunes, pediré todas las explicaciones", ha insistido.

Ranera no se ha limitado a censurar la "opacidad", sino que ha recriminado a la alcaldesa por entender que está centrada en "hacer política nacional, pensar solo en el marketing y la foto" en vez de dedicarse a la ciudad, resolver los problemas de los ciudadanos y a liderar proyectos. "Si hubiera sido alcaldesa, hubiera ido en persona a reunirme con la empresa. No se me hubiera escapado este proyecto", ha dicho, emulando las palabras del exalcalde y actual presidente aragonés, Jorge Azcón, cuando Volkswagen y Tata anunciaron la instalación de sus fábricas en Sagunto y Reino Unido cuando Aragón competía por ellas.

Fuentes municipales han transmitido su confianza en lograr uno o dos operadores para "dar valor" a las parcelas, situadas junto a la TMZ, dado que el objetivo no es "llenarlas", sino aprovechar todo el potencial de desarrollo del complejo ferroviario anexo.