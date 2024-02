Cristina Íñiguez: "Las mismas arrugas que tenemos en la cara nos salen dentro del cerebro"

Elon Musk afirma que una de sus empresas ha implantado un chip cerebral en un humano para poder controlar un móvil y un ordenador con el pensamiento. ¿Es un loco o un adelantado a su tiempo?

Para hacer un ensayo de este tipo ha tenido que pasar el control de la FDA, que es la agencia reguladora en Estados Unidos. El problema es que la forma de comunicar un avance científico no es una red social. Lo que hay que hacer es mandar el trabajo a una revista de prestigio y publicarlo. Nosotros llevamos más de 20 años poniendo neuroestimuladores en el cerebro. Con eso se mejora la enfermedad de Parkinson.

¿Qué nuevos avances tecnológicos veremos en el futuro?

Muchísimos. Tanto es así que en la nueva junta directiva de la Sociedad Española de Neurología se ha creado una vocalía dedicada a inteligencia artificial y nuevas tecnologías. También es cierto que en los últimos años la Neurología es la especialidad que más ha avanzado, junto con la Oncología. Hemos pasado de no tener tratamiento prácticamente para nada a tenerlo para una gran cantidad de enfermedades.

¿Qué consecuencias cerebrales tiene abusar de las tecnologías?

Uno de los consejos que damos es que hay que intentar evitar la multitarea. Hace que baje mucho nuestro rendimiento y que el cerebro reciba demasiados estímulos. Tendríamos que limitar las horas que utilizamos redes sociales, móviles y videojuegos para proteger nuestra salud cerebral.

¿El cerebro envejece?

Sí, todo envejece. Hay veces que les explico a los pacientes que las mismas arrugas que tenemos en la cara nos salen dentro del cerebro. Lo que tenemos que hacer es que nuestro cerebro envejezca de forma saludable.

¿Cuáles son los principales enemigos de nuestro cerebro?

Los tóxicos. El alcohol, el tabaco y las drogas son los principales. Después, los malos hábitos alimenticios que hacen que tengas la tensión y el colesterol altos, sobrepeso o diabetes. Y también es muy importante utilizar el casco cuando montas en bicicleta o en patín, porque los golpes en el cerebro tienen consecuencias graves a corto y largo plazo.

¿Queda mucho por saber de él?

Muchísimo. La experimentación es muy difícil porque nuestro cerebro es único.

"El cerebro es el órgano más maravilloso que tenemos. Lo controla todo"

"Me gustaría animar a los residentes o a los futuros residentes que tienen que coger especialidad a que se decanten por la Neurología. Tiene un futuro impresionante y es apasionante"

"Como me dedico a la esclerosis múltiple, me gustaría que tuviera curación o una prevención total"

"En Aragón ahora empezamos a tener déficit de neurólogos, aunque menos que otras comunidades autónomas"

¿Siempre quiso ser médico?

Sí. Soy médico vocacional. De pequeña jugaba con mi abuela; ella se ponía enferma y yo la curaba.

¿Por qué se decantó por la especialidad de Neurología?

Me parece que el cerebro es el órgano más maravilloso que tenemos. Lo controla todo. ¿Cómo no te vas a dedicar a estudiar algo así? Acaban de salir las notas del mir y me gustaría animar a los residentes o a los futuros residentes que tienen que coger especialidad a que se decanten por la Neurología. Tiene un futuro impresionante y es apasionante.

Empezó a trabajar en el Hospital Clínico de Zaragoza en 1992 y sigue gustándole su trabajo.

Me gusta el trato cordial con la gente y venir al hospital. Cada año recibimos a dos residentes nuevos. Que vengan dos personas de 25 o 26 años con sus inquietudes, eso se te acaba contagiando y te estimula para no perder el tren.

¿Cómo ve la sanidad aragonesa?

Puedo hablar de la Neurología, que es lo que conozco. Tenemos la gran suerte de que Santiago Ramón y Cajal -que es el padre de la Neurología- estudió aquí, con lo cual hay mucha vocación neurológica. Tanto es así que cada año formamos a cuatro residentes (dos en el Hospital Miguel Servet y dos en el Clínico). Pero ahora empezamos a tener déficit de neurólogos, aunque menos que otras comunidades.

¿Qué logro le gustaría ver?

Como me dedico a la esclerosis múltiple, me gustaría que tuviera curación o una prevención total. En los últimos 20 años hemos pasado de no tener tratamiento a tener casi 18, con lo cual está cambiando la historia natural de la enfermedad. En ese aspecto, me siento satisfecha de haber participado en esta evolución.

Por cierto, enhorabuena por su reelección como vicepresidenta de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología.

Muchas gracias. Una de las cosas que más ilusión me hace como vicepresidenta en Relaciones Institucionales es que me tengo que responsabilizar de poner este año en marcha el autobús del cerebro, con el que se difunde el concepto de cerebro saludable.