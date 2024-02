Así es el mapa sanitario de Aragón aprobado hace casi 40 años

Profesionales y sindicatos médicos alertan de la necesidad y urgencia de modificar el actual mapa sanitario de Aragón, que data de hace casi 40 años, para que recoja la realidad del siglo XXI y los cambios demográficos que ha sufrido la Comunidad. Desde el Departamento de Sanidad están trabajando en este cambio, aunque ya adelantaron su intención de que se adapte a las comarcas.

Pero ¿qué es el mapa sanitario? Según recoge el Gobierno autonómico, es el instrumento estratégico de planificación y gestión sanitaria que divide el territorio aragonés en demarcaciones geográficas, que dotan de estructura territorial al Sistema de Salud de Aragón y, permiten garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria integral y de calidad a la población.

Un decreto de finales de 1986 aprobó el carácter definitivo el mapa sanitario de la Comunidad, aunque, desde entonces, se han ido introduciendo modificaciones por su carácter dinámico.

El Sistema de Salud de Aragón se organiza territorialmente en ocho áreas de salud, subdividas en zonas de salud. Las áreas de salud son Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca, Teruel, Zaragoza I, Zaragoza II y Zaragoza III.

Junto con otros planes y estrategias del Departamento de Sanidad, como tal instrumento de planificación, se encuentra incluido en los planes y programas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo visualizarse en el portal de Transparencia de Aragón.

Comité de Ordenación Sanitaria

El artículo 5 del Decreto 168/2021, de 26 de octubre, prevé el mecanismo de actualización del mapa sanitario de Aragón para la revisión de las zonas de salud a partir de las alegaciones de personas o entidades y las variaciones formuladas por la administración sanitaria, con el objeto de adecuar las demarcaciones terri­toriales a las necesidades de atención de la población. Las alegaciones podrán presentarse hasta el último día del mes de septiembre de cada año en la Dirección General competente en materia de Asistencia Sanitaria. Corresponde al Comité de Ordenación Sanitaria, órgano colegiado, el examen y estudio de las mismas.

En la última reunión, en diciembre de 2023, se aprobó la creación de la zona de salud de Cuarte de Huerva, una reivindicación histórica en este municipio zaragozano dado el aumento de población que ha experimentado. De hecho, cuenta con 14.169 habitantes y a mediados de la década de los 80, cuando se aprobó el mapa sanitario de la comunidad aragonesa, no alcanzaba los 1.230. El Comité no dio el visto bueno a las propuestas para construir nuevos centros de salud en el municipio de La Muela y el barrio de Arcosur de la ciudad de Zaragoza porque no poseen la población mínima que lo permite, que debe estar entre los 10.000 y 15.000 habitantes.

Adaptarlo a las comarcas aragonesas

El mapa sanitario que delimita las zonas de salud se creó hace casi 40 años. Aragón era entonces muy diferente, en cuanto a población, vías de comunicación o nivel territorial. Para adaptar la asistencia sanitaria a la realidad actual, la Consejería de Sanidad trabaja en un nuevo modelo.

Podría pasar por adaptar el mapa sanitario a la distribución comarcal, respetando las zonas básicas de salud. Una opción que se baraja dada la falta de médicos, con el objetivo final de optimizar todos los recursos.