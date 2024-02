Azcón respalda el fichaje de un cura como directivo del Salud y el PSOE censura el “desmadre” de los contratos “a dedo”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha respaldado la colocación de un sacerdote de 30 años sin experiencia como director de gestión del sector sanitario de Calatayud ante las críticas del PSOE, que ha censurado el “desmadre” de los contratos “a dedo” por parte del Gobierno PP-Vox.

Como ha informado HERALDO, la Consejería de Sanidad ha fichado a Vicente Jesús López-Brea para dirigir una de los ochos sectores sanitarios de Aragón, que incluye el hospital bilbilitano y casi 900 empleados públicos, pese a que su experiencia se reduce a 170 días cotizados como celador y auxiliar administrativo en dos centros de salud de Zaragoza en su calidad de interino a lo largo del último año y medio.

Aunque Azcón se ha negado hasta en tres ocasiones a dar su opinión sobre la experiencia de su directivo, ha valorado que se deben tener en cuenta “todas las virtudes de las personas y no solamente algunas”. Así, ha exigido un trato “igualitario” y ha trasladado que no le parece justo que se le pueda cuestionar por haber sido sacerdote. Desde la DGA se insiste en que pidió su secularización hace más de un año y se dio de baja en la Seguridad Social como trabajador de la Iglesia -los curas cotizan por su labor apostólica- hace una semanas. “Tener determinadas valores o formación y que eso te vaya a pesar me parece un juicio ideológico que no comparto. Tiene un sesgo ideológico”, se ha limitado a valorar.

Mientras tanto, el principal partido de la oposición censuraba el fichaje. El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha seguido con sus referencias bibliográficas a Galdós para referirse a la cuestión con su ironía. “Muchas cosas de la España de Galdós son de plena actualidad. El número de curas, no. Y encima alguno de los pocos que hay se van a destinos profesionales mejor pagados y dudosamente merecidos, con mayor o menos complacencia de los vecinos afectados”, ha escrito en sus redes sociales.

Mucho más dura ha sido la portavoz parlamentaria, Mayte Pérez, quien directamente ha cargado contra la política de fichajes del Gobierno de Azcón, al recriminar que se coloque con un contrato de alta dirección a un sacerdote “sin ninguna experiencia y preparación”. Por ello, se ha preguntado si PP-Vox no tiene profesionales acreditados para asumir la gestión del personal, las contrataciones y suministro de todo el sector sanitario de Calatayud.

A través de su cuenta de X, Pérez ha instado al presidente aragonés a pasar “de sus asuntos a los de todos” y, de este modo, “controlar el desmadre, la opacidad y falta de rigor en los contratos a dedo sin mérito ni capacidad”.

No se ha quedado ahí recriminación de la dirigente socialista, ya que ha sacado a colación que los socios del Pignatelli ya acumulan un incremento de más del 18% del personal de confianza.