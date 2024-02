La patronal de Teruel pide la máxima rebaja de costes laborales para atraer inversiones

La mitad de los empresarios turolenses desconoce la existencia de las ayudas al funcionamiento de las empresas que el Gobierno central aplica en Teruel, Cuenca y Soria desde el 1 de enero de 2023. Según un estudio de la CEOE, el 50% de los patronos no sabe que desde hace un año el Ejecutivo rebaja las cotizaciones de la Seguridad Social por contingencias comunes con porcentajes que oscilan entre el 5% y el 20%, un desconocimiento revelador del nulo impacto de la medida por su escaso importe. La CEOE reclama aplicar la máxima bonificación de costes laborales autorizada por la UE –el 20% frente al 0,54% actual–, lo que permitiría pasar de un ahorro para las empresas de la provincia de 8,2 millones a 303 –37 veces más– y propiciaría la creación de 3.681 empleos.

La escasa repercusión de la bonificación tributaria, aplicada para luchar contra la despoblación de las tres provincias, se conoce la misma semana en que la patronal de Teruel, Cuenca y Soria denunciaba la supresión desde el pasado 1 de enero de la tarifa plana de 80 euros al mes durante tres años para los trabajadores autónomos, una medida aneja a los descuentos a las empresas. Su desaparición preocupa a la CEOE turolense, que ya se había puesto manos a la obra para intentar que las ayudas al funcionamiento se incrementaran en 2024 y pelea ahora por conservar lo conseguido en 2023.

El economista José Antonio Herce, que hace por encargo de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA en las siglas inglesas) una evaluación de las ayudas al funcionamiento de las empresas con encuestas sobre el terreno, señaló que el 50% de los empresarios ignora la existencia de las bonificaciones de la Seguridad Social, que se aplican de oficio por el Gobierno. La mitad del empresariado que sí las conoce apenas las ha tenido en cuenta a la hora de contratar trabajadores, con lo que el impacto sobre el empleo es "insignificante"

"Un despropósito sobre otro"

El investigador de la Red SSPA –organismo creado por la CEOE de Teruel, Cuenca y Soria– afirmó que la eliminación de la tarifa plana para autónomos mientras la bonificación tributaría se mantiene para las empresas es "un despropósito sobre otro despropósito" Consideró, no obstante, que la tarifa plana no ha tenido efectos "significativos» para aflorar trabajadores autónomos y recordó que ya existe en el resto del país, aunque solo por dos años. Por otro lado, el Gobierno de Aragón acaba de anunciar que bonificará el 100% de las cuotas durante el primer año. Herce concluyó que el objetivo de la sociedad debe ser conseguir "incentivos que estén a la altura del reto de la despoblación"

La decepción trasladada por la CEOE y la Cámara de Comercio ante la eliminación de la tarifa plana se suma a su reivindicación de que la bonificación de costes laborales que entró en vigor en 2023 pase de suponer un testimonial 0,5% de la suma de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social para alcanzar el 20%, el tope autorizado por la Unión Europea (UE). Aunque el PSOE se compromete a recuperar la rebaja de la cotización de los autónomos en los presupuestos de 2024, no puede precisar cuándo se aprobarán ni siquiera si se aprobarán en algún momento ante las crecientes discrepancias entre Junts y el resto de socios de investidura.

"El objetivo de la sociedad debe ser conseguir incentivos que estén a la altura del reto de la despoblación" (José Antonio Herce)

La desaparición de la tarifa plana llega en un contexto económico provincial de carencia de mano de obra –hacen falta 4.000 trabajadores–, interrupción del relevo generacional en los negocios y costes añadidos por las malas comunicaciones y la lejanía de mercados y proveedores.

Los empresarios sostienen que con las cuantías actuales de bonificación el impacto en la generación de empleo y, por consiguiente, en la lucha contra la despoblación es nulo. "¿De verdad se puede pensar que algún empresario contrate a un trabajador estimulado por una rebaja media de costes de 15 euros al mes?», se pregunta escéptico el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel.

A su juicio, para que el descuento pudiera tener impacto en la creación de puestos de trabajo debería "al menos» multiplicar por 10 la cuantía actual, hasta los 150 euros mensuales. Santa Isabel recalcó, no obstante, que lo "ideal» para atraer inversiones sería alcanzar el techo de descuento fijado por Europa, el 20%. Opinó que la provincia debe mantener la presión para mejorar las bonificaciones porque, de lo contrario, "el trabajo de muchos años no habrá servido de nada" Agregó que, si no se incrementa la ayuda, su efecto será nulo y la UE podría eliminarla a largo plazo por ineficaz.

¿De verdad se puede pensar que algún empresario contrate a un trabajador estimulado por una rebaja media de costes de 15 euros al mes? (Antonio Santa Isabel)

Un inconveniente para el relevo

El presidente de la CEOE turolense, Juan Ciércoles, señaló que la bonificación de costes no es un capricho, sino que responde a las necesidades de las tres provincias con menos densidad de población del país –menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado– y al precedente sentado con ayudas equivalentes aplicadas a las zonas despobladas de Escandinavia con buenos resultados.

El presidente de la Confederación de Empresarios Autónomos de Teruel, Juan Carlos Ciércoles, resaltó que la cancelación de la tarifa plana es "un inconveniente más para el relevo generacional, sobre todo en los pueblos" El 20% de los autónomos se jubilarán en 10 años y sus actividades están en el aire por falta de sucesión.

El impacto de la supresión es más acentuado en los pueblos. De los 55.400 afiliados a la Seguridad Social de la provincia, 12.700 son autónomos, el 23%, pero en núcleos de menos de 1.000 habitantes el porcentaje se duplica, hasta el 47%. Escuder afirmó que para asegurar la continuidad del sector es conveniente recuperar la tarifa plana, pero, a su juicio, es prioritario que los autónomos tengan también acceso a las bonificaciones por contrataciones, ahora limitadas a las empresas.

Plan para atraer trabajadores de otras provincias

La CEOE de Teruel prepara un plan para atraer trabajadores de otras provincias que palien las necesidades de mano de obra provinciales, cifradas en 4.000 empleados. Las ayudas al funcionamiento podrían contribuir decisivamente a esta causa, siempre que su importe se incremente. El presidente de la patronal, Juan Ciércoles, señaló que "si las ayudas llegan al 20% de los costes laborales repercutirán también en los trabajadores, porque los empresarios podrán mejorar su sueldo y sus condiciones de trabajo"

El plan de atracción, que se presentará en el primer trimestre de 2024, es "potente", según Ciércoles, aunque requerirá de la implicación de la Administración. El objetivo es hacer de Teruel "un lugar atractivo para trabajar y vivir" que pueda captar mano de obra de otras provincias con más desempleo –Teruel, con un 7,5% de paro, roza el pleno empleo–.

El dirigente empresarial recordó que Teruel fue a mediados del siglo XX, durante la eclosión de la actividad minera, un polo de atracción de trabajadores procedentes de otras provincias españolas.