El Ministerio subraya que no cabe dar más agua a Cataluña para regar el Priorato

Se puede decir más alto, pero no más claro. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha subrayado a este diario que no puede autorizarse una mayor concesión de agua del río Ebro para regar otras 1.500 hectáreas de olivares y viñedos del Priorato como está planteando el Gobierno catalán. Al igual que expuso la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la transformación de estas explotaciones no está recogida en el Plan Hidrológico vigente, 2022-2027, pactado con las nueve autonomías que forman parte de la cuenca. "Por tanto, no se podrá dar la concesión porque no son compatibles con el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro", han sentenciado fuentes oficiales del Miteco este viernes.

El posicionamiento ministerial, a 72 horas de la reunión en Barcelona entre la vicepresidenta y titular de la cartera, Teresa Ribera, y el conseller de Acción Climática, David Mascort, despeja la polémica generada en Aragón por la petición lanzada hace tres fines de semana por el propio Mascort ante alcaldes y agricultores afectados por la sequía en esta comarca tarraconense.

El Miteco refuerza la reacción de la CHE, que ya salió al paso para aclarar que la programación de obras no se puede modificar, por lo que el Ejecutivo catalán deberá esperar a que se debata el siguiente plan para el periodo 2028-2033, condicionando en todo caso la inclusión de las nuevas infraestructuras que plantea al consenso necesario.

El organismo de cuenca insiste en que no le consta ninguna petición oficial al respecto, aunque Mascort dijo que se había trasladado el planteamiento y en su comparecencia de hace dos días volvió a aludir a la cuestión de ampliar las hectáreas regables del Priorato de 3.500 a 5.000 hectáreas de superficie. Tanto el Gobierno de Aragón como los partidos aragoneses están radicalmente en contra de esta posibilidad.

La infraestructura de mayor calado pasa por la construcción de una tubería de impulsión de casi 32 kilómetros para elevar agua del Ebro, con una toma a la altura del municipio tarraconense de García, hasta los embalses de Ciurana y Guiamets, incluidos en la cuenca hidrográfica del Ebro. Su coste se estima en 50 millones de euros. Al mismo tiempo, la Generalitat defiende la conexión del embalse de Margalef con la red de regadío del canal Garrigues-Sur.

Los proyectos de la Generalitat

Mascort trasladó a los afectados que ambas infraestructuras podrían estar construidas entre 2026 y 2027 con el fin de llevar el agua necesaria para "salvaguardar" olivos y viñas. Sin embargo, el propio político catalán reconoció en el Priorato que los proyectos dependían de que entraran en la "próxima planificación" de la CHE, lo que conlleva esperar, como mínimo, hasta 2028.

Desde la Consejería de Acción Climática especifican que el planteamiento es regar 1.500 hectáreas adicionales de viñedos y olivos, dado que otras 3.500 ya disponen de una concesión de la CHE de 4,8 hectómetros cúbicos. Lo que no variaron es la necesidad de agua, limitada a 1.000 metros cúbicos por hectárea, lo que dejaría la nueva concesión en 1,5 hm3.

El temor de Aragón

La preocupación añadida en Aragón es que se pudiera autorizar una infraestructura para derivar agua hasta el embalse de Ciurana, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, y sirviera para alimentar las necesidades de las cuencas internas de Cataluña. De hecho, sigue vigente un minitrasvase anual de 4 hm3 desde Ciurana al Baix Camp para garantizar el suministro a Reus, autorizado por ley desde 1981. El problema es que ahora no hay agua suficiente en el embalse para llevarlo a cabo y se debe dotar de recursos por una segunda vía.

Las autoridades aragoneses recuerdan, además, que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobó por una real decreto en 2008 la modificación de esta limitación geográfica de la ley 18/1981 para prolongar el ámbito del minitrasvase a Barcelona. Finalmente no hizo falta hacer las canalizaciones porque las lluvias acabaron con la pertinaz sequía que afectaba al área metropolitana. Entonces, la actuación contaba con el beneplácito de los gobiernos de España, Aragón y Cataluña, con tres presidentes socialistas al frente.