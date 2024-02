La escuela de Caneto y la situación de la FP enfrentan al PP y el PSOE en el pleno de las Cortes de Aragón

Estaba cantado que del cierre de la escuela de Caneto por parte del Gobierno aragonés y del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que ha obligado a su reapertura se iba a hablar en el Parlamento autonómico aunque la comparecencia de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, girara alrededor de la Formación Profesional. El diputado socialista, Ignacio Urquizu, le ha reprochado que no quiera acudir a las Cortes a dar cuentas de lo ocurrido en estas aulas rurales, unas críticas a las que se ha sumado el representante de Podemos, Andoni Corrales. Pérez Forniés, sin entrar a contestar a las críticas, les ha emplazado a las preguntas que sobre este tema se incluyen en el orden del día formuladas por el PSOE, CHA e IU.

"Esta mañana aquí cada uno ha venido a hablar de su libro". Así ha resumido el aragonesista Alberto Izquierdo la intervención de Urquizu, además de aludir al refrán '¿De dónde vienes?; manzanas traigo'. La socialista Mayte Pérez ha sido otra de las protagonistas de un rifirrafe con valoraciones desde la bancada que han llevado a la presidenta de la Mesa, Marta Fernández, ha advertirle de que se le escuchaba más que a la propia consejera.

Más allá de la escuela de Caneto, Urquizu ha recriminado a la responsable de Educación la implantación de la zona única en el proceso de escolarización, los "problemas" vividos en los centros de Tierz, Mosqueruela, Caspe y el centro público integrado José Antonio Labordeta, además de su lectura de los resultados del informe PISA.

"No me dé clase de estadística, que las estadísticas nunca han sido su fuerte", le ha espetado la consejera de Educación nada más comenzar su intervención. Otro de los momentos más tirantes se ha producido cuando ha relatado que el alcalde socialista de Tierz, donde se vivió una polémica por la continuidad de la impartición de la ESO en el CRA Montearagón de la localidad, le ha puesto sobre la mesa un proyecto que sus compañeros de partido no llevaron adelante, lo que ha provocado reproches por parte de Pérez.

