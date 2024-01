Aragón vuelve a quitarse la mascarilla: "Me ha llamado la atención que un médico no la llevaba"

Tras dispararse los casos de gripe y de otras infecciones respiratorias agudas, que han tensionado Atención Primaria y los servicios de urgencias de los hospitales, los aragoneses han vuelto a quitarse la mascarilla este miércoles. Ya no es obligatoria, aunque sí recomendable, ni en hospitales, ni en centros de salud ni en residencias, aunque a primera hora de la mañana seguía siendo omnipresente entre las personas que acudían a la consulta o a visitar a alguien hospitalizado protegidos con ella, en buena parte porque no eran conocedores de la novedad.

"Me ha llamado la atención que un médico no la llevaba, pero no he preguntado nada y como nosotras hemos venido con ella puesta así hemos continuado todo el rato. Llega un momento en que te acostumbras", explicaban Raquel Pérez y su hija Leire Jiménez a la salida del centro de especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza.

"Cuando la impusieron en plenas navidades costaba un poco acordarte de que tenías que tenerla a mano porque ya te vas olvidando de la covid que hemos pasado", añadía Leire. Lo que ambas tienen claro es que con tos u otro síntomas "lo mejor es llevarla".

Y más cuando todavía la incidencia de la gripe, de 125,3 casos por cada 100.000 habitantes, se sitúa por encima del umbral basal establecido para la temporada en en 59,6 casos. La Comunidad lleva ya seis semanas consecutivas superándolo y los expertos consideran que el volumen de contagios tardará en situarse por debajo del nivel epidémico un mes o mes y medio.

Patricia Álvarez, que acudía a la revisión de un mes de su bebé, era una de las pocas personas que sabía que el cubrebocas dejaba de ser obligatoria. Trabaja en Medicina Interna y la mascarilla forma parte de su día a día. "Para entrar a los pacientes llevamos siempre doble, la FPP2 y la quirúrgica, y luego en los pasillos la quirúrgica", comentaba. Por eso, poder elegir si ponérsela o no le supone una "pequeña liberación", aunque tiene claro que "la mascarilla ha venido para quedarse, sobre todo en caso de tener síntomas y acudir a los centros de salud".

La retirada de la mascarilla ha entrado este miércoles 'de facto' en vigor, aunque la correspondiente orden publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) por el Departamento de Sanidad establece que será a partir de este jueves. Un pequeño error que no supone ningún cambio sustancial. El Gobierno aragonés esperaba, en un principio, publicarla el mismo martes por la tarde en un BOA especial, como se ha hecho en otras ocasiones, lo que al final no pudo ser.