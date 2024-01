Vaquero califica de "agravio" la supresión de la tarifa plana a autónomos de Teruel

La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calificado de "agravio" a la provincia de Teruel, por parte del Gobierno central, la supresión de la tarifa plana a los autónomos del territorio.

La provincia de Teruel ha perdido, desde el pasado 1 de enero, las ayudas al funcionamiento para los autónomos de ese territorio, una posibilidad autorizada por la Comisión Europea en el mes de abril de 2021 y que contemplaba la ampliación de la tarifa plana durante un tercer año, en lugar de los dos inicialmente previstos para aquellos territorios que no están viviendo un problema acuciante de despoblación como sucede con esa provincia aragonesa.

Vaquero ha criticado este nuevo "mazazo" para Teruel y ha tachado la supresión de la tarifa plana a los autónomos de sus diez comarcas como un "nuevo agravio del Gobierno central a la provincia".

"Sólo se preocupan de garantizar su supervivencia política a través de la amnistía y sus cesiones, en lugar de pensar en que puedan sobrevivir todos los profesionales autónomos que viven en Teruel y desean seguir haciéndolo en el futuro", ha complementado, según han indicado el Gobierno de Aragón.

Ha exigido la resolución "inmediata" de este "recorte" aplicado por el Gobierno central, al tiempo que ha reclamado explicaciones a la ministra de Educación, FP y Deporte, la socialista aragonesa, Pilar Alegría.

En ese sentido, ha subrayado que "la representante de nuestra comunidad en el Gobierno de España puede hacer mucho para evitar que la provincia de Teruel siga siendo perjudicada" cuando tiene un mecanismo "muy útil" para "mantener y generar empleo", además de para "ofrecer un futuro a quienes desean vivir en esa provincia".

Ayudas al funcionamiento

Esta situación se une, a su vez, con la "escasa e insultante" aplicación de las ayudas al funcionamiento que, pudiendo alcanzar el 20 por ciento de los costes laborales totales, está fijado en un "ínfimo" 1 por ciento.

"Desde un primer momento demostraron su poco compromiso con Teruel al no aplicarlas al máximo y ahora no sólo no las aumentan, sino que reducen un mecanismo que estaba ayudando a muchos autónomos a poner en marcha su actividad, generar empleo y también riqueza", ha agregado.

"El Gobierno de Aragón estará siempre enfrente de aquellos que deseen empeorar el día a día de los ciudadanos y reducir su calidad de vida. Vamos a ser reivindicativos y exigentes y haremos todo lo posible por los miles de aragoneses que ni son ciudadanos de segunda, ni deben ser tratados como tal", ha advertido.

Compromiso con las Administraciones

Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la provincia de Teruel "merece y necesita más compromiso de las administraciones públicas".

Por esa razón, y para dar cumplimiento a un "objetivo de legislatura", ha precisado que en los primeros meses de gestión se han adoptado decisiones de calado, como la ampliación del servicio de transporte sanitario urgente y la rebaja impositiva.

Una serie de actuaciones a las que se unirán próximamente diversas medidas encaminadas a "fomentar la actividad económica, ayudar a aquellos que quieren emprender y poner en marcha su negocio, y también residir en unos municipios que quieren seguir repletos de vida y oportunidades".