Estas serán las comparecencias en la comisión de investigación sobre las renovables en Aragón

Hasta 46 personas tendrán que comparecer ante la comisión de investigación de las Cortes sobre la implantación de los proyectos de energías renovables en Aragón, que arrancará el 9 de febrero con la intervención de representantes de las diez compañías con más peso del sector en la Comunidad.

El presidente de la Comisión y portavoz del PP en el parlamento aragonés, Fernando Ledesma, ha concretado que se citará en representación de esas empresas a quienes firmaban los proyectos o estaban encima de los expedientes, ya que el objetivo es dirimir si la tramitación de los proyectos ha sido o no correcta.

Reunión de la comisión de investigación sobre las renovables en las Cortes de Aragón. Toni Galan

Además de representantes de esas 10 empresas, que se determinarán en función de su importancia en Aragón por número de proyectos y megavatios tramitados por la administración aragonesa y el Gobierno central a tenor de la información de la que dispone el área de Industria, las direcciones provinciales y el Inaga, los grupos propondrán la intervención de otras 36 personas.

Serán tres por el grupo mixto -uno por IU, por Podemos y por el PAR, respectivamente-, tres Chunta Aragonesista y otros tantos Aragón-Teruel Existe, cinco Vox, diez el PSOE y doce el PP.

Los primeros en proponer comparecientes serán los grupos mayoritarios, lo que permitirá a los minoritarios gastar mejor sus "escasos cartuchos", ha destacado Ledesma.

En la reunión interna que han mantenido este jueves los parlamentarios que forman parte de la comisión de investigación han planteado además el listado de documentación que cada grupo quiere solicitar a las distintas administraciones públicas, y que podrán ampliar conforme avance la comisión.

Además, los grupos podrán esperar a solicitar sus comparecientes una vez analicen la documentación solicitada, aunque el propósito es cerrar el listado de quienes protagonizarán al menos las de la segunda sesión, el 23 de febrero.

De esta manera, las comparecencias arrancarán por tanto el 9 de febrero y proseguirán los viernes en los que no haya pleno, e incluso las tardes de los lunes en las que cada quince días no hay comisión sectorial programada, para que no cargar las sesiones con demasiados comparecientes, ya que cada una de las intervenciones podrían durar más de 45 minutos.

Ledesma ha detallado además que todos los grupos parlamentarios podrán presentar sus conclusiones, y se han marcado un plazo de seis meses para ello, y que en el documento final aparecerán las aprobadas y las que los grupos quieran que se incluyan como votos particulares.